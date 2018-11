Pocos alumnos se oponen a la educación sexual en la escuela

Una encuesta realizada en escuelas de Neuquén sobre la Educación Sexual Integral (ESI) reveló que el dictado de los contenidos es deficiente y que el porcentaje que se manifiesta en contra de su enseñanza es casi inexistente. Si bien la ley que dictamina que se deben enseñar contenidos de ESI en los establecimientos educativos es del 2006, el debate por el aborto legal puso el foco en su verdadera aplicación, con posturas en contra y a favor.

En medio de este contexto, el Foro “por el Derecho a Decidir”, que organizó este año la seccional capitalina del gremio docente ATEN, realizó una encuesta para conocer el panorama con números reales, que fue respondida por un cuarto de los establecimientos de la ciudad. El resultado confirmó lo que intuían: la mayoría de los docentes consultados requirió capacitación para poder brindar estos contenidos.

El no contar con las herramientas necesarias, tener miedo o vergüenza de encarar la ESI se convirtió en uno de los mayores obstáculos para los docentes, ya que el 44% no enseña estos contenidos por estos motivos. En un porcentaje menor también adujeron falta de espacios curriculares, carga horaria o falta de apoyo institucional. Con este dato no es de extrañar que un 29% de los estudiantes respondieran que no habían trabajado aspectos de educación sexual, mientras que un 25% dijo que sí y otro 25% que solamente se tocaron algunos temas.

El otro punto que revelaron los datos fue que los temas propuestos por los docentes distan de los que les interesan a los estudiantes secundarios. Saber cómo cuidarse durante las relaciones sexuales fue el tópico más mencionado entre los alumnos que respondieron la encuesta, mientras que los profesores eligieron abordar el cuidado del cuerpo como punto principal.

La metodología también fue un aspecto de debate, explicó la docente Susana De Lucca, integrante del foro y tallerista de ESI durante sus años de trabajo, ya que hoy se encuentra jubilada. Los debates y charlas con especialistas son las dos modalidades más elegidas por maestros, pero los estudiantes prefieren los talleres.

La cuestión ideológica contra la enseñanza de los temas que abarca la educación sexual se hizo presente, pero en una pequeña proporción, afirmaron desde el foro. Una mínima parte de los docentes expusieron este motivo como una dificultad para dar ESI. En el ámbito estudiantil, solo el 1,1% de quienes respondieron se manifestaron en contra por identificarse como “pro vida”.

La conclusión a la que se llegó desde el foro es que la enseñanza de ESI no responde a un proyecto institucional construido colectivamente, sino a la voluntad individual de cada docente.