Presentaron un proyecto para prohibir el uso de agua para la minería

Asambleas y organizaciones socioambientales del interior de la provincia presentaron un proyecto esta mañana en la legislatura para prohibir el uso del agua en la megaminería metalífera a cielo abierto en todo el territorio neuquino.

Santiago Herradón, miembro de la Asamblea Socioambiental de Junín de los Andes, aclaró que no están en contra de la actividad minera en general “sino de un tipo en particular, que es la megamineria metalífera a cielo abierto, y puntualmente estamos en contra que se use agua”.

En el texto del proyecto señalan que “la minería metalífera a cielo abierto demanda enormes cantidades de agua y contamina frecuentemente las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro, sumado a una cantidad importante de desechos”.

Marca que el agua es el principal insumo en el proceso extractivo y se obtiene de “ríos y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de cientos o miles de litros por segundo”.

La presentación de la iniciativa estuvo en concordancia con el Día Mundial del Agua y fue acompañada por más de 2000 firmas.