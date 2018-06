Presionan a Legisladores para mudar la miniciudad turística

Las asociaciones que compraron lotes en el istmo Los Barreales-Mari Menuco ya tienen firmado el decreto que permuta esas tierras en conflicto con las de Villa El Chocón, a orillas del lago Ezequiel Ramos Mexía. Ayer celebraron junto al gobernador Omar Gutiérrez la solución a una disputa con la comunidad Kaxipayiñ que duró más de cuatro años, pero todavía les queda un obstáculo para sortear: la ampliación del ejido de la localidad que debe aprobar la Legislatura.

El jefe del bloque del MPN, Maximiliano Caparroz, afirmó que se espera su tratamiento “lo antes posible” para que sea sancionado antes de fin de año. El proyecto, enviado por el gobernador el 1 de marzo, fue debatido una sola vez en la comisión de Asuntos Municipales a mediados de mayo, pero no prosperó. Hubo diputados de la oposición que reclamaron igual tratamiento para otras ciudades como Centenario, Añelo, Cutral Co y El Chañar, que llevan años de espera.

“Creo que tenemos la justificación sobrada del Chocón para hacer las cosas bien y conseguir los votos en la comisión sin ir en desmedro de otras localidades que están buscando lo mismo. Hay que tener prioridades”, sostuvo Caparroz.

El decreto que firmó ayer Gutiérrez establece la permuta de los loteos que los sindicatos y asociaciones profesionales habían comprado en Mari Menuco por los que están en El Chocón y desactiva cualquier reclamo contra el Estado por el conflicto. El proyecto de miniciudad turística se inició en 2012 durante la gestión de Jorge Sapag, pero quedó trabado cuando la comunidad mapuche reclamó esas tierras como propias.

Di Fonzo dijo ayer que son 3.600 loteos que atraerán a 14 organizaciones en una primera etapa, aunque se sumarían “cuatro más”. La fundación Luciérnaga es una de las que no aceptó, en un principio, el canje ofrecido por el gobierno provincial.

La inversión prevista para la “Villa Carlos Paz neuquina” es de 6.000 millones de pesos .

“Es necesaria la ampliación del ejido para este proyecto y para futuros desarrollos porque no entran todas las asociaciones y las cuatro pendientes en las tierras que tenemos hoy y creemos que todos deben estar bajo las mismas reglas”, indicó Di Fonzo. Sobre el bloque en Diputados planteó que “todo va avanzando a su tiempo” y que se acercó nueva fundamentación para que se considere en el debate.

“Cuando uno ocupa un cargo público, no tiene que entrar en comparaciones. Cada pueblo tiene su autonomía y sus intereses y no hay que condicionar a una localidad en pos de otra. No creo que se prudente esa herramienta de negociación”, manifestó.

El Chocón tiene una superficie de 78,5 km² que podría duplicarse si se aprueba el proyecto.