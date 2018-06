Primer encuentro del Consejo de la Función Pública con ATE y UPCN

UPCN contra ARSA

Mientras tanto, UPCN volvió a la carga y, ahora, se focalizó en ARSA al denunciar que las subas no llegan a las sumas no remunerativas. Vale recordar que ese incremento no fue aceptado por esa organización sino por el gremio SITSA. Aún así, UPCN pide a los empleados de la empresa pública que “revisen sus recibos de sueldo” porque se ha detectado -dice- que “el aumento salarial estipulado por la patronal no se paga correctamente, profundizando el deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores”.

Manifiesta que las subas acordadas -4,5% a partir de febrero y el 2,5% desde mayo- “no se aplicó en las sumas no remunerativas”, por lo cual, “el aumento aún es más miserable”. Entiende que el presidente de ARSA, Roger García se “burla de los trabajadores y en su actitud porfiada, y ladina de firmar acuerdos salariales que año a año deterioran el poder adquisitivo de los trabajadores a su cargo”. Califica que se trata de una “actitud irrespetuosa”, que se suma a la “continua falta de respuesta a los reclamos laborales y salariales de la UPCN”.