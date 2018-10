Provincia construirá un instituto docente

La construcción del edificio para el IFSD N° 14 por parte de la provincia, obras de ampliación de red de gas domiciliario, la reparación de las bombas en la toma de agua del río Neuquén, más la desgravación total de impuestos provinciales a la radicación de parques eólicos, fotovoltaicos, geotérmicos y de microcentrales hidroeléctricas fueron parte de los anuncios que hizo ayer el gobernador Omar Gutiérrez.

El intendente José Rioseco, anunció la pavimentación para Nehuen Che, la terminación del centro cultural y obras de gas.

Cutral Co festejó ayer los 85 años de vida. Gutiérrez, en su discurso, anunció que se hará la obra de recambio de los caños en la boca de toma de agua en el río Neuquén. La obra demandará cuatro meses y suman 57 millones de pesos. Se firmó ayer el convenio en el que Provincia (a través del EPAS) dispone de 27 millones y 15 cada municipio.

“El ISFD N° 14 es una obra que estaba consensuada con un programa del gobierno nacional, y esos fondos no llegarán. Firmé un decreto y la provincia se hará cargo para la construcción”, expresó el gobernador Gutiérrez. Se espera su ejecución se cumpla en diez meses.

En cuanto a la demanda de obras de gas, Gutiérrez especificó que hablarán con Camuzzi Gas del Sur para que haga la obra de ampliación del tendido a los barrios que no cuentan con el servicio. “Si no, hablamos con el intendente Rioseco y pondremos 20 millones de pesos rápidamente para que sobre fin de año o principios del que viene las familias tengan la red de gas natural”, refirió. Se planteará la posibilidad de conectarse al gasoducto Cordillerano. Sobre la ruta aérea, Gutiérrez indicó que están en diálogo con la compañía “e invertiremos en forma conjunta los recursos económicos para que Cutral Co tengan la conectividad aérea”.

Antes, Rioseco anunció la pavimentación de las calles en Nehuen Che, la finalización para marzo del centro cultural en el parque de la Ciudad, con capacidad para 650 espectadores; las sedes comunitarias para Centro Norte y Centro Sur; el albergue para el club ciclístico “Enrique Mosconi”. Además, construirá un nuevo puente sobre el zanjón, a la altura de la calle Roca y se podrá comunicar el centro con el sector sur del ejido urbano. “Les puedo asegurar que seremos por calidad de servicios, la segunda ciudad de Cutral Co”, sostuvo Rioseco.

Hubo desfile de las instituciones municipales, deportivas, culturales, sociales, las entidades intermedias y los abanderados de las escuelas.