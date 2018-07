La formación Vaca Muerta, que deleita a los geólogos más rigurosos del mundo, está enterrada a unos 2.500 metros bajo tierra y tiene un puñado de “dueños”. Cuenta con 30.000 kilómetros cuadrados (km²) de superficie, pero más del 80% y las zonas más ricas se encuentran dentro de los límites de Neuquén. Como dijo alguna vez un experimentado empresario petrolero: “una parte de Vaca Muerta no sirve para nada”.

En suelo neuquino hay, según registros del ministerio de Energía provincial, unos 27.000 km² concesionados a compañías petroleras en yacimientos convencionales y no convencionales. Son 44 empresas operadoras pero solo diez de ellas son “dueñas” de casi el 70% de la superficie más atesorada de esta parte del mundo, la que tiene bajo sus pies a Vaca Muerta.

Concentrar kilómetros cuadrados en los campos petroleros neuquinos es sinónimo de potencial en Vaca Muerta. Si bien la formación que contiene hidrocarburos no convencionales no es regular e incluso hay zonas donde no tiene gas ni petróleo o donde gambetea los cortes verticales de la sísmica, estar posicionado sobre la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo cotiza a sus tenedoras.

De las diez petroleras con mayor posicionamiento sobre Vaca Muerta, cuarto son extranjeras: Total, Exxon, Shell y Vista Oil and Gas (la firma de Miguel Galuccio). Además otras compañías foráneas, como Statoil y Petronas, tienen asociaciones y participaciones en desarrollos junto a operadoras locales.

Entre las seis firmas de capitales nacionales que integran el ranking se destacan YPF y GyP. La petrolera nacional no solo concentra la mayor porción sino que además es la que más inversiones le aportó, convirtiéndose en el principal productor de gas y petróleo no convencional. La compañía neuquina posee distintas participaciones y concentra una gran cantidad de áreas, pero muchas de ellas en zonas marginales.

La vaca que está viva

Actualmente de los 27.000 km² cuadrados neuquinos que llegan a Vaca Muerta sólo están en desarrollo 6.296 km², es decir casi un cuarto del total. Se trata de 27 concesiones no convencionales que engloban tanto al shale como a las formaciones tight: en conjunto ya representan el 50% de la producción de gas de la provincia y el 40% del petróleo. Incluso ambos mostraron otro crecimiento en mayo, según el último registro oficial.

YPF tiene en marcha proyectos en 1.454 km² lo que representa el 23% de la superficie en actividad. Es la principal productora y dentro de su portafolio cuenta con un bloque como El Orejano, de apenas 45 km², que produce casi el 10% del total de gas de la provincia. PAE, Total, Exxon y Shell completan el ranking de con más km² en desarrollo.

Tecpetrol, la petrolera de Paolo Rocca, que desarrolla un megaproyecto gas en Fortín de Piedra las sigue de cerca junto a Capex y Pampa Energía.