Quieren mejorar el recupero de lo que se gasta por accidentes de tránsito

En lo que va del año la provincia recaudó 188 millones de pesos a través de este sistema de Recupero Financiero de salud, mediante el cobro de prestaciones a aseguradoras, obras sociales y ART. El dinero se redistribuye en el sistema público y se utiliza para la compra de equipamientos. Este año la provincia adquirió 14 vehículos.

En ese contexto autoridades del ministerio de Salud se reunieron con los directores de Tránsito de la policía de toda la provincia para agilizar los mecanismos con los cuales el sistema público se nutre de información de las empresas aseguradoras.

La directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero, Daniela Romano, explicó que lo que se busca es que la policía pueda remitir los informes de actuación que se realizan en accidentes de tránsito, en los que haya lesionados y que luego reciban atención en el sistema público. De esta manera, la provincia puede acceder rápidamente a la cobertura del paciente y cobrar las prestaciones.

“Es de suma importancia contar con la planilla de incidentes confeccionada por Tránsito, porque con esta planilla podemos contar con datos de las personas involucradas, número de dominios del vehículo, pólizas compañías aseguradoras y demás para proseguir todos los trámites de facturación y por ende de la percepción de los cobros”, señaló.

La funcionaria explicó que actualmente se presentan inconvenientes para recuperar la información. “Nosotros constantemente estamos tramitando los pagos pero muchas veces no contamos con los datos, las aseguradoras te devuelven la facturación, reclaman que no corresponde a su abonado. Entonces lo que hacen es abonar la obligación legal autónoma, es decir sin necesidad de tener probada la responsabilidad de su asegurado tienen que pagar un monto de 30.000 pesos y no cubren el monto de los gastos que se efectúan”, explicó.

Romano indicó que hasta el corriente mes se han recaudado 188 millones de pesos producto de la ley 3.012 de Recupero Financiero de la provincia, que fue sancionada en el año 2016. Según la ley hay un porcentaje de distribución que se asigna a los efectores –los centros de salud y hospitales de la provincia– y ellos son los que tienen el poder de decisión de lo que se hace con el dinero en sus cuentas.

El monto de recaudación en lo que va de 2018, fue superior al de todo el 2017 donde hubo un recupero de 162 millones. A su vez representa un crecimiento del 30% con respecto a 2016, concentrando el mayor porcentaje de facturación las obras sociales Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-PAMI.