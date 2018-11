En el día de la Soberanía Nacional, un grupo de más de quince organizaciones llevará adelante un fuerte reclamo y protesta esta tarde frente a un pozo de gas a la vera de la Ruta 22 a partir de las 17, con la consigna “basta de saqueo y entrega de los recursos estratégicos de Río Negro”. La CTA Autónoma, ATE, CTEP, CCC, Asamblea por el Agua-Allen, CEPA, Unesa, Adiupa, PTP; Partido Rio, FOL, Frente Popular Dario Santillán, Agrupacion Violeta en Unter y vecinos realizarán el bloqueo en la margen sur de la ruta, entre Allen y Guerrico, a metros de la entrada al barrio Costa Este. Resaltaron la importancia de velar por la nacionalización e estatización de los recursos naturales y por eso llevan adelante la actividad en la entrada de una torre petrolera en Allen en plena área frutícola. En Allen está la reserva más grande de gas de Río Negro, apuntaron. Casualmente, el jueves pasado el Concejo Deliberante de Allen aprobó un acuerdo con YPF por nuevas inversiones para la Estación Fernández Oro hasta el 2022, que licencia a la sociedad anónima para realizar 93 perforaciones nuevas en zona de chacras, donde depositarán 558,90 millones dólares. Ver más: Así serán las oficinas que YPF montará en la zona de chacras de Allen “Mientras los obreros del petróleo se mueren por las malas condiciones laborales y pagan con cuatro días de trabajo, lo que ganan en un mes”, agregaron. La actividad se realizará a diez días de la Cumbre del Grupo de los 20 que tendrá lugar en nuestro país el 30 de noviembre y 1 de diciembre, en la que participarán los presidentes Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, Theresa May, Angela Merkel y otros. “Mientras los de abajo estamos mal, los empresarios y terratenientes extranjeros como Lewis, Benetton son tratados como reyes. Las medidas de Macri (...) favorecieron de sobremanera a los monopolios extranjeros en Río Negro”, resaltaron en la convocatoria. Además, aseguran que en la fruticultura también se expresa el problema: “los más favorecidos son los de afuera, como Patagonian Fruit, de capitales rusos, mientras los cientos de pequeños y medianos productores locales siguen produciendo a pérdida”. Tomaron los ejemplos de 2010 contra el proyecto de sojización en Río Negro que quisieron aprobar en la gestión de Miguel Saiz y el intento de instalación de la central nuclear china en Sierra Grande en 2017: “el pueblo y su lucha, fueron la garantía para frenar su avance”.

9 reclamos

Basta de ajuste y entrega macrista. No al saqueo imperialista. No al G20. No al FMI. Fuera Lewis de Argentina.

No al pago de la deuda externa. Con la deuda contraída por el gobierno de Macri llevaría mas de 100 años su pago.

Justicia para los 44 tripulantes del Ara San Juan.

Expropiación y estatización de la usina eléctrica en rio Escondido de Lewis. Devolución a la reserva Anprale del lote 79 donde tiene su mansión el magnate ingles. Estatización del aeropuerto en Sierra Grande de Lewis.

No al nuevo codigo de tierras de wereltinek que pretende entregar 5 millones de has fiscales. Defensa de la propiedad comunitaria de la tierra de los pueblos originarios.

Estatización del puerto de San Antonio Este. Precio sostén para pequeños y medianos chacareros.

YPF 100% Estatal, frente al plan privatista de Macri. Nueva ley de regalías de hidrocarburos siguiendo el ejemplo de Bolivia.

No a la penalización de la protesta social.

Plena vigencia de la ley de emergencia social. Emergencia alimentaria ya. Asistencia en cantidad y calidad de acuerdo a las necesidades populares en comedores y merenderos.

La Comuna de Roca.