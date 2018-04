Recta final de la campaña en Regina

Comenzó la cuenta regresiva: en una semana Regina elegirá intendente. La campaña ingresó en el tramo final. Hubo encuentros encabezados por el diputado nacional de Cambiemos, Mario Negri y el candidato a intendente, Carlos “Carli” Rodríguez y también un acto del PJ rionegrino con su presidente, Martín Soria y el candidato justicialista Carlos Vazzana.

Negri y Rodríguez con el acompañamiento de dirigentes de la UCR rionegrina, se reunieron con referentes de distintas organizaciones e instituciones durante la tarde del viernes, para cerrar con un acto en el salón Orespa por la noche.

Negri remarcó que la actividad se circunscribió a un apoyo a la candidatura de Rodríguez “sin venir a traer nada, solo el compromiso de trabajo”.

“Para mí es un respaldo importante que se acerquen a acompañar mi postulación. Venimos trabajando muy duro desde hace un mes y con la expectativas y las ganas de gobernar esta ciudad para lograr el cambio que todos los reginenses no merecemos”, destacó Rodríguez.

El presidente del interbloque de Cambiemos, señaló que ya tienen una primera aproximación en cuanto a las necesidades para Regina. “Hay un orden de prioridades, algunos que se definen acá y otro que están determinados por los factores económicos del país, que perdió la mejor década de crecimiento, pero que con errores y aciertos está teniendo un esfuerzo nacional muy grande por volver hacia un federalismo que estaba invertido”.

Mencionó por caso la necesidad de atender la problemática habitacional y la búsqueda de soluciones para la economía regional generada por la fruticultura.

“No es una elección más”

“El triunfo de Vazzana será el puntapié inicial para ganar la provincia”, lanzó el presidente del PJ rionegrino Martín Soria, con el acento puesto ya en la campaña para la gobernación de 2019, sostuvo que el primer paso en ese sentido será el triunfo de Carlos Vazzana.

“Restan ocho días para empezar a marcar el rumbo en Río Negro, esta no es una elección más, acá se deciden muchas otras cosas. Después del domingo empezamos a trabajar para recuperar Río Negro”, sostuvo.

Carlos Vazzana en tanto comentó que “en el 2015 la intendencia se nos escapó por tres votos, pero estaba convencido de que esto no iba a durar mucho. Las gestiones que empiezan mal, terminan mal. Nos hicimos caso de un municipio que estaba fundido, que no tenía lo básico, que no prestaba servicios, pero nos hicimos cargo y en esto seis meses lo pusimos en marcha”.