Regina cede el mantenimiento de las escuelas

Desde el próximo año el municipio reginense no tendrá más a su cargo las tareas de mantenimiento de edificios escolares. El gobierno provincial anunció que se ejecutarán a través de la coordinación del Consejo Escolar.

El anuncio lo formuló el gobernador Alberto Weretilneck. Indicó que la provincia se hará cargo de manera directa de los trabajos de mantenimiento y se dará de baja el convenio entre la provincial y el municipio local.

El mandatario se hizo eco así del reclamo que un grupo de trabajadores realizó al municipio por el pago de tareas de mantenimiento realizados durante los últimos meses, pero que hasta el momento el municipio no les canceló.

La semana anterior trabajadores monotributistas reclamaron en el municipio por los pagos adeudados. Los afectados son 10 obreros. Indicaron que les deben entre tres y cuatro meses, por lo que en promedio a cada uno el municipio tiene que pagarles entre $ 50 y 60.000. Al mismo tiempo apuntaron que en algunos casos la deuda es superior, porque llevan siete meses sin cobrar.

Los trabajadores indicaron que desde el municipio les dijeron que el atraso obedecía a que desde la provincia no se transfirieron los fondos.

“Si no se transfirieron los fondos es porque el municipio no rindió; es así de sencillo. El municipio no ha rendido para recibir la transferencia, porque la provincia no tiene problemas económicos o financieros para cumplir con los convenios de escuelas.” sostuvo Weretilneck en declaraciones a FM del Sol.

Dijo que para evitar nuevos inconvenientes, desde el año próximo la provincia tomará las obras de mantenimiento de las escuelas de Villa Regina. “Lo vamos a manejar directamente desde la provincia. Hoy Bariloche, Roca, Cinco Saltos, Viedma son administrados directamente por el Ministerio de Educación y el año que viene se sumará Regina”.

Dijo que con este mecanismo “todo lo que es comedores y alimentos de los chicos, el transporte y el mantenimiento de escuelas estará bajo la órbita provincial. En el resto de las ciudades se mantendrá el convenio con los municipios” dijo Weretilneck.

“Hay municipios que por su estructura lo pueden administrar bien; mientras que en otras, como en el caso de Regina donde hay muchas escuelas, se torna más complejo. En esto hay que ser claros, cuando el convenio no funciona, no hay darle muchas vueltas. Si no puede funcionar bien, es porque no está bien coordinado”.