Regina: una decena de obreros reclaman deuda a la comuna

Una decena de personas que realizan tareas de mantenimiento de edificios escolares reclamó al municipio al denunciar que les adeudan entre tres y cuatro meses por obras realizadas.

Desde la comuna les respondieron que hasta tanto la provincia no gire los fondos correspondientes al convenio, no se podrá cancelar la deuda.

A cada uno le corresponde entre 50.000 y 60.000 pesos.

“Esto nos pone en una situación de extrema necesidad” señaló Raúl Sgalla, uno de los afectados por la situación, quien agregó que alrededor de diez personas son las que trabajan en obras de mantenimiento de edificios escolares, aunque de ese grupo son cuatro las que comenzaron el reclamo para que el municipio cumpla con el pago.

“La municipalidad se olvida que detrás nuestro hay familias. En las reuniones que mantuvimos con funcionarios del municipio nos dijeron que no ha ingresado el dinero del convenio que mantienen con la provincia por el mantenimiento de edificios escolares, y que los recursos generales se destinan al pago del sueldo del personal” apuntó.

Por otra parte comentó que “el reclamo lo hacemos hacia el municipio, porque a través del coordinador que tiene el municipio es que nos convocan a nosotros para realizar las diferentes tareas. En nuestros caso somos monotributistas que facturamos al municipio, es decir que no podemos ir a reclamarle a la provincia”.

Sgalla indicó que a lo largo del último año se registraron retrasos en los pagos pero en los últimos tres meses la situación se agravó. “Hoy no tenemos para llevar un plato de comida a la mesa para nuestros hijos, estamos en una situación extrema”.

Al expresar su caso particular sostuvo que “en cualquier momento me cortan la luz por no haber podido pagar la última factura de servicio”.

Indicó que en algunos casos algunos prestadores de servicios al municipio por obras que se realizan en las escuelas de esta ciudad, le adeudan trabajos realizados en los primeros meses de este año.

“No somos empresas”

“Nosotros no somos empresas que pueden hacer otro tipo de trabajos y dejar lo que hace al municipio como una especie de ahorro, nosotros trabajamos para vivir mes a mes, y cuando se produce una situación de no pago como en la que estamos en este momento, tenemos que pedir prestado para poder seguir viviendo” sostuvo Raúl Sgalla.

Indicó que el reclamo se inició hace ya varios días atrás, en principio con un planteo hacia el coordinador de las obras de mantenimiento de edificios escolares, a través del cual gestionaron una reunión con el secretario de Gobierno del municipio, Juan José Valverde.

“Antes de salir a expresaron nuestra situación, recurrimos a las vías que corresponde para hacer escuchar nuestro reclamo; pero no obtuvimos la respuesta que necesitamos, es decir que se comience a cancelar lo que se nos adeuda” agregó Sgalla.

Ante la falta de respuesta, “vamos a elevar una nota con el mismo reclamo al intendente Vazzana, para que se cumpla con el pago por los servicios que prestamos al municipio de Regina”.