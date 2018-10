Rioseco acepta ir a internas en el PJ

El parlamentario del Mercosur y exintendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, abrió la puerta a una interna con todo el PJ para conseguir “la más amplia unidad” de cara a las elecciones del año próximo.

“Si no tenemos unidad no podemos gana y para que haya unidad nosotros estamos a disposición con nuestra candidatura para ir a una interna, para un consenso o para lo que sea necesario, con tal de darle al pueblo neuquino la posibilidad de gobernar y cambiar la realidad”, dijo Rioseco y agregó que “si no hay unidad no tenemos cómo ganarle al MPN”.

El cutralquense participó del encuentro “El petróleo también es cosa de mujeres” que tuvo como principal oradora a la economista Delfina Rossi, exdirectora del Banco Nación e hija del diputado nacional Agustín Rossi.

“No hay que tenerle miedo a la unidad ni a la historia política de cada uno –remarcó- en este pueblo hace 20 años que damos ese mensaje con la convicción clara de que si no hay unidad no tenemos cómo ganarle al MPN, les puedo asegurar que no hay otro camino que no sea con una gran unidad”, señaló Rioseco.

El líder del Frente Neuquino busca unir a los dos sectores que integran Unidad Ciudadana, el partido que tiene como máxima referente a la expresidenta Cristina Fernández, para las elecciones provinciales de 2019. “No nos sirven diez ó tres diputados, para nada nos sirven si no ganamos la provincia y podemos cambiar la historia”, concluyó.

Si bien aclaró que “no hay que ganar a cualquier precio”, expresó que “si no tenemos unidad no podemos ganar” y divulgó que es algo que habla “desde hace mucho tiempo con Oscar (Parrilli)”.

Durante la charla recordó que en Cutral Có “hace más de 20 años que luchamos contra el neoliberalismo” y que por eso “es muy importante recordar a Néstor Kirchner, por todo lo que hizo para la Argentina”. Describió al ex presidente fallecido el 27 de octubre de 2010 como alguien que “tuvo la fortaleza y tuvo la visión estratégica para cambiar el país.