Se extendió la conciliación obligatoria por el conflicto petrolero

La secretaría de Trabajo de Río Negro extendió 10 días hábiles la conciliación obligatoria por el conflicto en el sector petrolero. “El objetivo es seguir dialogando para encontrar una solución y evitar despidos”, indicó el secretario Lucas Pica. El viernes pasado el funcionario resolvió extender la mesa de diálogo hasta el 6 se julio. Rige también una conciliación a nivel nacional que incluye a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa. El martes habrá un encuentro en la delegación neuquina con la participación del gremio de petroleros.

Ayer, Pica junto al secretario de Energía Sebastián Caldiero, mantuvieron una mesa de diálogo con el gremio de Camioneros y representantes de la firma Vista Oil & Gas con el fin de sostener los puestos de trabajo. La operadora aseguró que no emitió ningún telegrama de despido desde que arribó a la región.

En el encuentro de ayer, según informó el gobierno provincial, se acordó mantener la mesa de diálogo social permanente entre las partes para arribar a un acuerdo entre las mismas. Desde el Gobierno, ambos funcionarios sostuvieron que se debe apuntar al desarrollo productivo de los yacimientos con paz social y sobre todo resguardar el empleo genuino rionegrino.

El conflicto se desató a fines de mayo con un paro sorpresivo por parte de trabajadores de varias operadoras que prestan servicios para la empresa Vista. La medida, según los propios trabajadores, fue como consecuencia de una ola de telegramas de despidos que afectó a más de 100 personas.

Rápidamente, los secretarios generales de ambos gremios salieron a decir que no permitirían ningún despido. Tras la medida que “sorprendió” al gobierno provincial se inició a una mesa de diálogo y se dictó una conciliación obligatoria que vencía ayer.

Vista, encabezada por el ExCEO de YPF, Miguel Galuccio, llegó a la región el año pasado tras comprar activos en Río Negro y Neuquén. En suelo rionegrino opera principalmente en los yacimientos de Entre Lomas y Medanito. Fuentes de la empresa aseguraron que no se emitió ningún telegrama de despido. Además, ratificaron que mantendrán el plan de inversión con el que desembarcaron para ambas provincias.

Desde el sindicato de Petroleros volvieron a insistir que no permitirán ningún despido pero que no pueden interferir si algún trabajador decide arreglar una desvinculación. “No vamos a permitir despidos eso está claro, si un trabajador nos consulta ante una propuesta de retiro voluntario le decimos que no, pero es una decisión de cada trabajador”, reveló una fuente del sindicato.

La alternativa que se baraja para reducir el número de trabajadores en el sector son las jubilaciones. Hay acuerdo para que las empresas inicien los trámites de jubilación para los trabajadores que estén en condiciones respetando edad y aportes.