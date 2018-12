Según Figueroa, Gutiérrez adelantó las elecciones porque “no tiene los votos”

El vicegobernador, Rolando Figueroa, dijo que el gobernador Omar Gutiérrez adelantó la fecha de elecciones “porque no tiene los votos para volver a ser gobernador”, ratificó que creará “un instrumento electoral” para competir por ese cargo el 10 de marzo, que no renunciará al MPN y reveló que en 2015 el actual mandatario “mandó a votar al Frente para la Victoria” en algunas ciudades “para que no ganaran los candidatos de (Guillermo) Pereyra”.

En una asamblea que se realizó en la sede de la asociación Neuquén para Neuquén y que fue transmitida por Facebook, el líder de la lista Violeta dijo: “Todos saben que el gran problema que tiene nuestro partido es que el gobernador no tiene la cantidad de votos para volver a ser gobernador, nos tramperaron en una interna y ahora hacen eso en una general pensando que la sociedad neuquina se va a quedar callada”.

Tras perder en las elecciones internas e impugnar infructuosamente el resultado ante la Junta Electoral del MPN y ante la jueza electoral, Figueroa insiste en ser candidato a gobernador porque entiende que en elecciones reguladas por la justicia no va a haber “fraude”.

Recordó que, cuando nació el MPN, “el peronismo estaba proscripto y se formó el MPN, los que pensamos un Neuquén diferente nos quieren proscribir del MPN, es algo que sufrió el peronismo, ahora el MPN hace eso al que piensa distinto. Por eso no quería que nos presentemos a internas”.

“Es una barbaridad lo que pasa, como no tienen los votos llegan a cualquier extremo”, dijo que “para las comisiones de fomento y tercera categoría son boletas de papel”.

Ratificó que para los municipios de primera y segunda categoría va a haber boleta única electrónica que equivale al 95% del padrón y el 65% no va a votar intendente el mismo día.

“Además de los BUE permite votar a la lista, por lo tanto no van a poder filmarse cuando votan. El escenario es otro”, arengó y propuso que “lo que no tenemos que caer en la trampa. Esta decisión se tomó en asamblea. Nosotros no nos vamos, no me voy a ir a ningún lado, si hicieron trampa, les hicieron trampa a todos los neuquinos, quién nos va a decir a nosotros si somos o no del MPN, tenemos los valores del MPN, quien nos va a medir con la vara del MPN”.

Reveló que “saben cómo llegaron, hubo traiciones a hombres del MPN, en Andacollo se nos juntaron los intendentes de Aluminé al norte, Pereyra nos había ganado, Omar pidió que votaran al Frente para la Victoria, quién va a decir que no es del MPN”.

Culminó: “No nos vamos a ningún lado, ni vamos por afuera, vamos a construir un instrumento electoral para ir a una elección limpia. Tenemos que pensar en el fraude. Si no nos vamos a nuestra casa, si los acompañamos la sociedad nos termina dando la espalda, convalidando un fraude”.