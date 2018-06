Según Forbes, los más ricos del país tienen base en Vaca Muerta

Entre las 50 mayores fortunas del país todos atesoran un patrimonio de US$ 70.000 millones, en los rubros de finanzas, energía y el rubro inmobiliario, en ese orden. Los primeros de la lista son la familia herederos del fundador de la Organización Techint, Agostino Rocca y la lista llega hasta Marcelo Mindlin un actor clave de la actualidad de Vaca Muerta.

Los primeros tres más ricos del país tienen sus negocios en Neuquén y ocho en total, pusieron un pié en los reservorios de los hidrocarburos no convencionales.

Paolo Rocca US$ 9.700 millones

La Organización Techint tiene negocios en los rubros de la energía, la construcción y los servicios de salud. En Vaca Muerta desembocó con fuerza a fines del año pasado con su empresa de energía Tecpetrol, cuando comenzó su megaproyecto en Fortín de Piedra -cerca de Añelo. Actualmente ocupa el 1% de la superficie de la formación no convencional.

Alejandro Pedro Bulgheroni y familia US$ 7.300 millones

En segundo lugar está el amo y señor de los hidrocarburos en Argentina. En 2016 llevó adelante el proceso de fusión por absorción de los activos de Axion Energy con Pan American Energy. La operación –en la que no hubo intercambio de dinero– transforma a la empresa naciente en la más grande del país.

Gregorio Pérez Companc y familia US$ 3.900 millones

Familia Werthein – US$ 2.300 millones

Lilia Neumann de Sielecki US$ 1.000 millones

Los referentes femeninos en la lista de los más ricos de Argentina no abundan, pero Lilia Neumann de Sielecki, o simplemente Lili Sielecki, es la viuda de Manuel Sielecki, creador de los laboratorios Phoenix.

Familia Götz US$ 1.000 millones

Compañías Asociadas Petroleras S.A., comúnmente conocida como CAPSA, es la empresa madre de la familia Götz en la industria en la cual también participan con Capex. Capex el año pasado obtuvo una concesión no convencional para el área Agua del Cajón. Esto lo convierte en el proyecto de desarrollo sobre Vaca Muerta más cercano a la capital neuquina.

La compañía, presentó un plan piloto hasta 2021 por el que desembolsará u$s 126 millones y, además, comprometió el pago a la Provincia de u$s 4,9 millones en concepto de bono de explotación y otros u$s 3,1 millones por RSE.