Seis respuestas para entender las diferencias en la interna del MPN

Gutiérrez: “Vamos a defender lo nuestro con firmeza e inteligencia”

P- ¿Qué se juega en esta elección?

R- Se definen las mujeres y hombres que van a representar al único proyecto político provincial en pie en el país. El único partido que, con coherencia, ha defendido la soberanía política, el federalismo y ha transformado nuestra provincia. Este domingo elegimos entre sostener un plan de crecimiento y desarrollo de Neuquén o el freno a lo que hemos logrado juntos. Los neuquinos sabemos lo que nos costó llegar a ser la mejor provincia y no vamos a ir para atrás. Agradecemos y reconocemos la participación de todos para seleccionar nuestros candidatos sin acuerdo de cúpulas, democráticamente con efectiva y real participación y protagonismo especial de mujeres y jóvenes, garantizando el derecho a elegir y ser elegido.

P- ¿Cuál será el principal adversario del MPN en 2019?

R- Nuestros adversarios son siempre los problemas y hemos demostrado que tenemos la fuerza para resolverlos. Cuando se hablaba del agotamiento de los recursos petroleros planteamos la necesidad de enfocarnos en los no convencionales. En Neuquén hay previsibilidad jurídica y económica con reglas claras a partir de la estabilidad y continuidad política e institucional. El pueblo neuquino ha decidido en cada elección por un proyecto político libre y autónomo, porque los neuquinos somos independientes y soberanos. Ser la provincia que más empleo privado genera, de mayor consumo en supermercados, de mayor expectativa de vida para las mujeres y segunda para hombres y que más actividad tiene en el rubro de la construcción, hace que lleguen más familias y esa tarea debe realizarse en armonía.

P- ¿Cuál debe ser la política para Vaca Muerta durante los próximos cuatro años?

R- Vaca Muerta es desarrollo para el pueblo neuquino, el desafío que nos impulsa al gran salto que ya estamos experimentando y planificando. La política debe ser de concertación, y el diálogo la herramienta. Construir los acuerdos necesarios entre la Provincia, sindicatos, empresas, Nación y los trabajadores, grandes protagonistas de este presente. Vaca Muerta es el proyecto número uno del país, principal polo industrial de Latinoamérica. Es la herramienta que le brindará a la Argentina la autosustentabilidad y soberanía energética, y a Neuquén la captación de inversiones, empleo para los neuquinos y crecimiento para nuestras pymes. Es garantía de libertad y autonomía. Los recursos de Vaca Muerta por Constitución Nacional son de Neuquén y los vamos a defender con uñas y dientes.

P- ¿Qué evaluación hace de la cantidad y calificación de los empleados estatales?

R- Lo importante es que el Estado neuquino brinde el mejor servicio para la ciudadanía. Desde el primer día hemos encarado una profunda modernización del Estado, y la capacitación es la clave. Nuestra provincia tiene tradición desarrollista en la cual han trabajado integrados el sector público y privado, y ha sido fundamental el rol de empleados públicos en la generación de los proyectos que posibilitaron el crecimiento. Las empresas públicas son las que prestan los servicios allí donde el privado no llega porque no es rentable. Vamos a defender nuestras empresas y no vamos a privatizarlas. Estamos orgullosos de la vocación de nuestros trabajadores que prestan los servicios indelegables del Estado como la Salud, Educación o Seguridad. Prueba de ello, la lista de diputados la encabeza Liliana Murisi, una mujer de carrera, y en ella, el reconocimiento a las trayectorias en la gestión pública.

P- ¿Qué relación buscará con el gobierno nacional?

R- La más conveniente para Neuquén, vamos a defender lo nuestro con firmeza e inteligencia. Nunca vamos a dejar la silla vacía cuando se trate de los intereses de Neuquén porque de nada sirve ladrarle a la luna, son tiempos de hacer oír la voz de las necesidades del pueblo neuquino y construir los consensos para alcanzar las soluciones. Debe haber un trabajo conjunto, rechazando cualquier intento de avasallamiento de derechos porque primero está Neuquén y eso no tiene medias tintas. Ejemplos sobran como la defensa de nuestra Universidad Nacional del Comahue, la lucha por preservar la Zona Desfavorable o el fortalecimiento del ISSN, entre otros varios testimonios de nuestras convicciones federales y defensa eficaz de Neuquén.

P- Destaque una cualidad de su rival en la interna.

R- Su condición de afiliado al MPN.