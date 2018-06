Sobresueldos: comienzan a declarar medio centenar de testigos

La juicio por la causa de sobresueldos tendrá hoy su segunda audiencia, ratificada aún con el paro de los judiciales, y se iniciarán las declaraciones de los testigos. Este primer día serán diez pero el listado llega a 51 convocados.

El debate se puso en marcha el pasado jueves, con la presencia de once imputados ex funcionarios provinciales: ex ministros Cesar Barbeito, Francisco González, Omar Contreras, Cristina Uría, Alfredo Pega y Diego Larreguy, los ex secretarios Anibal Hernández y Sergio Pendas; el ex Tesorero, José Ongaro y el ex Contador, Gustavo Picci. Otro ex Contador -Daniel Bossero- fue excluido por razones de salud.

La imputación general es peculado por el desvío de fondos públicos para abonar adicionales salariales, entre el 2004 y 2010. Esa utilización -según la acusación judicial- se hizo sin control y en forma “arbitraria, solapadamente y con apariencia de legalidad”.

En la primera jornada, el Tribunal -que preside Gustavo Guerra Lavayan- rechazó impugnaciones de las defensas y, luego, escuchó a los imputados, puntualmente a Barbeito y González, que son los más comprometidos porque ellos manejaron la cartera -Coordinación o Secretaría General- que distribuyó los fondos a los ministerios.

Hoy, desde las 9, desfilarán los primeros testigos. Para esta jornada, se programaron diez y el listado se inicia con el ex subtesorero general, Roberto Gerometta. Mañana fueron citados otro decena, incluyendo al ex Jefe de la Policía, Jorge Villanova y los ex secretarios de Gobierno, Juan Carlos Vallés y de Desarrollo Social, Marcela Rossio.

Las jornadas de testigos serán cinco: hoy, mañana, miércoles, viernes y el lunes 2 de julio. Así, se alcanzaría a escuchar los 51 convocados iniciales aunque, como siempre, el Tribunal podrá revisar y ampliar ese listado a partir del desarrollo del debate.