Suba del dólar ayuda a Salto Andersen pero falta agua para generar

Los fuertes movimientos del dólar rebotarán favorablemente e impactarán a lo largo del año en el valor de la energía que produce la Central Hidráulica Salto Andersen. Esto surge de un acuerdo firmado oportunamente, en el que se establece una tarifa especial en dólares para la energía que se produce en Río Colorado.

La firma genera energía eléctrica desde hace siete años y la venta al mercado eléctrico nacional se extenderá hasta el 2023. Este año la generación dejará unos 60 millones de pesos a la administración provincial.

La actual crisis hídrica del Colorado que obliga a retener la mayor cantidad de agua en el embalse Casa de Piedra para poder garantizar la próxima temporada de riego determinó que el Coirco autorice a erogar sólo 15 m³/s aguas abajo del embalse, una de las medidas más bajas de la última década, lo que obligó a parar las turbinas hasta el mes de agosto próximo debido a que dichos equipos no pueden funcionar con menos de 25 m³/s.

Este tiempo será aprovechado para la limpieza y realizar tareas de mantenimiento.

Desde el inicio del proyecto hasta su culminación, la obra estuvo en el ojo de la tormenta con serios cuestionamientos que pusieron bajo sospecha al gobierno de Miguel Saiz (UCR), entonces mandatario provincial, que dejó en funcionamiento la central el 22 de junio de 2011, cuya construcción demandó una inversión aproximada de unos 30 millones de dólares, que incluyen la central propiamente dicha, las obras de decrecimiento y reacondicionamiento del dique y la línea de interconexión.

Cabe destacar que el 55% de la obra se realizó con recursos provinciales, un 29% con fondos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir), mientras que el porcentaje restante con fondos del Fondo Fiduciario del Banco Nación.

Los equipos instalados tienen una vida útil aproximada de 40 años y, adoptando una remuneración de capital del 8% anual, resulta en un costo por Kw instalado de u$s 4.235.

Mientras que el costo unitario de la generación (capital, costos de operación y mantenimiento y regalías hidroeléctricas) es de u$s 103 por cada Mwh generado, este valor es el 50% del costo máximo adoptado por la Secretaría de Energía de la Nación para ejecutar emprendimientos hidroeléctricos, como por ejemplo el proyecto de Chihuidos (u$s 130 por cada Mwh generado), Lago Escondido (u$s 105 por cada Mwh generado).

De las recaudaciones anuales se está desembolsando para el pago de uno de los créditos tomados por nueve millones de pesos, mientras que el próximo año la cuota del fideicomiso será de seis millones.

Los datos brindados a “Río Negro” por Fernando Curetti responsable del DPA, dan cuenta que la central generó durante el 2017 por unos 45 millones de pesos y este año está proyectado, aún con tres meses menos de generación de energía, unos 60 millones de pesos.

“Estamos vendiendo esa energía a una tarifa especial de U$S 103 y esa tarifa especial se mantendrá hasta 2023, mientras que el pago del crédito finaliza en 2021. Por lo tanto nos quedarán 2 años más generando con la tarifa especial donde no tendremos nada por pagar, lo que será todo recaudación neta”, señaló Curetti.

Además, adelantó que posteriormente a la culminación del contrato actual, la energía generada en Salto Andersen se continuará vendiendo al sistema nacional, al valor que se está cobrando en las restantes centrales eléctricas que funcionan dentro de la provincia de Río Negro.

“Si analizamos con el paso del tiempo y después de los fuertes cuestionamientos que tuvo el emprendimiento, podemos concluir que fue una decisión acertada, donde creamos empleo durante la construcción de la obra y luego en la operación de la misma, estamos al día con el pago del crédito y quedan excedentes que ingresan a las arcas provinciales”, señaló Curetti a este medio.

Agregó que “vamos a amortizar la inversión en pocos años y después vamos a tener central hidroeléctrica por 50 años más porque son equipos nobles con una vida útil muy extensa. Creemos de todo punto de vista que fue un gran negocio para la provincia”, concluyó.

La generación media anual de la Central Hidroeléctrica Salto Andersen es de unos 52,5 MW/h, una medida comparativa equivalente al 65 % del consumo total del departamento Adolfo Alsina, incluyendo a la ciudad de Viedma.