Una docente denunció que fue hostigada en una escuela religiosa de Centenario

“El caso de Ingrid es testigo, pero hay muchas situaciones similares en escuelas confesionales”. El abogado Luis Virgilio Sánchez se refiere a la docente de la secundaria de Centenario “Virgen de Luján”, quien denunció haber sido hostigada para enseñar los contenidos que determinaba la institución, aunque no cumplieran con la ley.

Según relató el letrado, en 2012 se dio una de las primeras situaciones, cuando la docente renunció a sus horas de Historia ya que desde la escuela le pidieron que enseñe “teorías negacionistas, no sólo de la última dictadura, sino de la conquista de América”, pero ella argumentó que en el primero de los casos la justicia había determinado que se había tratado de un plan de ataque sistemático del Estado contra la población civil y en el segundo hizo referencia al respeto a los pueblos originarios, teniendo ella misma raíces mapuches.

En ese momento, Ingrid fue “convencida” de dejar esas horas y asumir un cargo en una jefatura, mientras continuaba dando Educación Cívica, sin embargo las llamadas de atención sobre los contenidos persistían como parte de la práctica institucional, señaló Sánchez, hasta que este año y con el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo las prácticas se volvieron más violentas.

En este contexto se dio la situación que hizo que la docente presentara licencia psicológica y realizara la denuncia ante el Consejo Provincial de Educación (CPE), afirmó el abogado. Durante la “semana por la vida”, un ciclo de actividades contra dicho proyecto, dejaron sobre el escritorio de Ingrid fetos realizados en yeso, a pesar de saber que ella había perdido tres embarazos, lo que le produjo un estado de schok.

A la par, estudiantes del colegio comenzaron a preguntar por qué la docente no asistía a dar clases y aunque ella no manifestó públicamente lo ocurrido, la situación se dio a conocer y se viralizaron audios de Whatssapp. Luego de esta situación, siempre según el abogado, el CPE resolvió iniciar un proceso de sumario del que la escuela aun no habría sido notificado.

Sánchez, integrante de la Asociación Gremial de Abogados de la Argentina, aclaró que esperarán las medidas que tome el organismo para definir las medidas legales que solicitarán, ya que su objetivo es que el Estado garantice en este caso y en general que las escuelas confesionales cumplan con las leyes, más allá de sus propias creencias.

Actualmente, el CPE lleva adelante un sumario para establecer si el colegio de la Asociación Mutualista Evangélica de Neuquén (AMEN) incumplió los planes de estudio y el programa de Educación Sexual Integral (ESI).