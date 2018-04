Uocra: “Somos un dique de contención y queremos que la gente trabaje”

A nadie escapa que el trabajo en la construcción es duro y peligroso, en muchos casos con jornadas agotadoras que dejan el cuerpo “molido” de la persona que lo ejecuta.

Además de lo dificultoso de la labor, durante bastante tiempo ser albañil o alguna otra de las varias tareas relacionadas con el ramo fueron ocupaciones poco valoradas y escasamente remuneradas, que ahora parecen avizorar algunos indicios de cambio.

En el marco de una nueva celebración por el Día de los Obreros de la Construcción, “Río Negro” conversó con el secretario de Actas y Difusión de la Uocra en Roca, Leonardo Pridebailo, para conocer cuál es la realidad que atraviesa el sector.

A continuación parte de la charla mantenida:

P- ¿Cuántos afiliados tienen?

R- En la seccional Alto Valle somos unos 1.800, en Roca está casi la mitad de padrón.

P- ¿Cómo están de trabajo?

R- Desde que comenzamos nuestra gestión en la ciudad a mitad del año pasado tuvimos bastante suerte porque agarramos la obra de la termoeléctrica recién empezada y nos demandó mucha mano de obra, unos 80 puestos de trabajo que para nosotros es bastante. Eso trajo aparejado un acueducto paralelo a la ruta 6. Ahora eso está en etapa de terminación y algunos puestos comenzaron a caer. Febrero y marzo fueron meses positivos, pero abril viene parado.

P- ¿Cómo es el sistema de funcionamiento de la seccional?

R- Nosotros reclutamos a la gente en una bolsa de trabajo. La empresa que llega le anuncia a la seccional y a la secretaría de Trabajo sobre la obra a realizar y la cantidad de gente que necesita. Si en la bolsa no hay gente capacitada la empresa puede traer de afuera.

P- ¿Y eso se cumple?

R- Algunas veces sí y otras no, con las empresas más grandes de la zona es difícil el trato. Ellos sacan gente de acá, pero no de la bolsa de trabajo. Son empresas de muchos años que ya tienen armado su equipo, entonces los que se jubilan de esas empresas llevan a sus hijos, a sus otros parientes y sigue la trenza.

P- ¿Tienen relación directa con esas empresas?

R- Es difícil negociar con ellos. Muchas veces cuando vamos a reclamar nos atienden afuera de la oficina, siempre están apurados. El empresario te dice: ¿vos querés puestos de trabajo?, bueno, te los doy, pero tengo que hacer lugar para esa gente, te amenaza con echar a los que tiene... Pero la idea es crear nuevos puestos de trabajo, no echar gente.

P- ¿Qué herramientas tienen para contrarrestar eso?

R- Las inspecciones, ahora le hicimos una visita a un proyecto grande en Roca. Los empresarios tienen que entender la realidad que nos atraviesa, porque el primer eslabón de la cadena laboral nuestra es muy joven y ya es jefe de familia. Son pibes de 20 a 23 años, nosotros somos un dique de contención y queremos que trabajen. ¿Y qué mecanismo tenemos para dar respuestas? Aplicar el convenio.

P- ¿Eso acarrea enfrentamientos?

R- Por supuesto, pero no hay otra manera. Con una empresa de acá nos peleamos feo en audiencia pero salí con 6 puestos de trabajo. ¿Sabés lo que son para mí 6 puestos?. Un montón.

P- ¿Qué controlan en las inspecciones?

R- Condiciones de laburo, de seguridad e higiene, las liquidaciones. Nos hemos encontrado con compañeros de plomería que hicieron todo un zanjeo a mano, no les dieron la máquina, y hay un convenio que establece que tenés que pagar un 10% de la obra aparte cuando es así, las obras de altura también se pagan con un plus, y esas cosas no se están pagando. ¿Y quién lo va a reclamar?. Si hoy un empleado reclama lo dejan en la calle.

P- ¿Dónde tienen puesta la mirada ahora para conseguir nuevos puestos de trabajo?

R- Hay dos obras que son fundamentales, la de la Ruta 22 y las 231 viviendas, pero están paradas. Cada plan de vivienda nos insume una persona por vivienda, si lo aplicamos a las 231 viviendas que están en espera en Roca son igual cantidad de puestos de trabajo, por un tiempo no menor a 2 años. Las anunciaron con bombos y platillos hace tres años, pero hasta ahora hicieron 30 plateas.

P- ¿Qué querés decirles a los trabajadores en su día?

R- Que vengo a aplicar una nueva impronta de trabajo, de la mano de la secretaría de Trabajo haciendo controles para mejorar las condiciones de empleo, la forma de liquidar salarios, incluso para los que están en el sector informal. Creemos que así se pueden generar más puestos laborales, estamos preocupados y ocupados en mejorar las condiciones de trabajo del obrero de la construcción.