Vaca Muerta, el eje de Quiroga para el 2019

Nuevamente un miembro de la UCR volvió a postular al actual intendente de la ciudad, Horacio Quiroga al banco de gobernador para las elecciones del 2019. En marzo fue el dirigente nacional del radicalismo, Mario Negri y ayer el presidente del bloque de Cambiemos en la Legislatura, Oscar Smoljan, quién aseguró que Quiroga es el “candidato natural” a ocupar el cargo.

En diálogo con “Río Negro” Quiroga consideró que lo de Smoljan es una opinión personal, y señaló que “lo dijo porque somos tan amigos que pierde objetividad”. Sin embargo, reveló que “estamos trabajando en un plan de hidrocarburos que implica el mejor aprovechamiento de recursos que hoy se usan para tapar agujeros. Queremos garantizar la sustentabilidad y las inversiones en la provincia Neuquén”.

Quiroga detalló que realizarán seminarios y capacitaciones, donde invitarán al ex secretario de Energía del gobierno de Fernando De la Rúa, Daniel Montamat, para hablar sobre Vaca Muerta. “Si bien nuestro plan principal está enfocado en Vaca Muerta, no vamos a perder de vista los yacimientos convencionales que se están desentendiendo y teniendo en claro que no se pueden permitir negocios inmobiliarios de las grandes empresas que, en vez de tener un negocio por la producción, los tienen por la compra y venta de las áreas”, remarcó.

El objetivo del plan es elaborar un diagnóstico y una proyección a futuro “para revertir esta situación que es mala y la tendencia es que sea cada vez peor”, aseguró.

Cambiemos sostiene que la clave para aumentar la producción en Vaca Muerta es bajar los costos. “Es fundamental poner blanco sobre negro. No puede haber costos no explícitos, por no decir ocultos, en una actividad que es muy finita”, sostuvo. Y agregó: “Un día que te impiden el ingreso a un yacimiento es un día de pérdida. Cuando alguna comunidad mapuche te condiciona o te pone impuestos como si fueran un Estado, también condiciona. Estos son costos no explícitos que dificultan la producción y por consiguiente las inversiones”.

El intendente se refirió a las gestiones del MPN y reflexionó que: “Rescato la visión de don Felipe Sapag que convirtió un territorio en provincia. Después vinieron los que fundieron el Estado y los resultados son públicos, demuestran que gastan más de lo que puedan obtener”. Y agregó que “vendrá la etapa de la refundación de la provincia de Neuquén que Cambiemos pretende llevar adelante”.