Vecinos se instalaron con 50 carpas en Beltrán para reclamar viviendas

Montando cerca de 50 carpas en la plaza central de Luís Beltrán, frente al municipio y al Concejo Deliberante, una importante cantidad de vecinos se manifestaron para volver a reclamar por terrenos sociales. “No podemos seguir alquilando, no se pueden pagar los alquileres. Y desde hace tiempo venimos pidiendo pero no hay respuesta”, fueron las palabras de los vecinos.

Cerca de las 9 de la mañana de hoy, unas sesenta personas se auto convocaron en la plaza céntrica frente al Concejo Deliberante y comenzaron a armar las carpas mientras esperaban ser atendidos por los concejales o quienes integran la Comisión de Tierras.

Avanzadas las horas, y cuando la convocatoria se hizo sentir a través de las radios, páginas digitales, escritos y redes sociales, se acercó al lugar la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Vidal (FpV). Allí entabló diálogo con los presentes y unos cuarenta minutos después cruzó la calle para internarse en el CD donde iba a revisar la situación de cada de los vecinos que pugnan por un terreno.

“Dijo que iba a revisar cada legajo y ver si falta alguno, así nos tienen desde el año pasado”, comentó una joven mujer con un bebé en brazos.

Al mediodía, y tal como lo habían programado, desarmaron el campamento y se fueron a la espera de una respuesta en un corto tiempo. “Venimos pidiendo, pero ellos se niegan a todo. Dicen que no hay plata, que no hay terrenos, y nos tienen a las vueltas”, se quejaron.