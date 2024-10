Video | Intendente en medio de los disparos en Cinco Saltos: qué pasó luego del incendio intencional

Un incendio intencional, cerca de 10 disparos y el enojo por parte de los vecinos, este era el panorama en un asentamiento de Cinco Saltos el lunes por la noche. El intendente, Enrique Rossi, aseguró que el conflicto inició luego de varios hecho de inseguridad.

Según el relato del intendente, Enrique «Quique» Rossi, la problematica inició algunas semanas atras luego de que una casa del asentamiento La Salina fuera usurpada. «Los vecinos tenían miedo por un grupo de delincuentes que vivían ahí y habíamos comenzado con las tratativas en junto con la Fiscalía para empezar el desalojo», explicó.

Sin embargo, este lunes por la noche esa «vivienda fue incendiada por un grupo de vecinos que se cansaron de la situación. Todavía está en etapa de investigación», indicaron desde la Fiscalía.

Intendente en medio de los disparos en Cinco Saltos: fueron al menos 10 detonaciones

«Estaba disfrutando de un torneo de futbol en el polideportivo cuando me avisaron lo que estaba pasando. Al enterarme me acerqué al lugar, donde ya estaban los bomberos controlando el incendio. Y cuando estábamos organizado como seguir, comenzaron los disparos, fueron 10″, indicó el intendente.

De inmediato, se alertó a la Policía y se pidió la presencia del grupo COER. «Estoy bien, no tengo heridas, no hubo heridos y eso es destacable. Cinco Saltos no es una ciudad insegura, ocurren estas cosas en algunos sectores, pero las tenemos que solucionar», manifestó.

En este sentido, el Rossi anunció que se colocarán seis cámaras de seguridad en la ciudad, al igual que se implementará un 911 para «que regrese a la ciudad con una toma de dominio».

Qué dijo la Fiscalía sobre conflicto en un barrio de Cinco Saltos

«Aparentemente los vecinos había manifestado su descontento ante la municipalidad, sobre los habitantes de esa vivienda y ayer (lunes) incendiaron la casa», manifestaron desde Fiscalía.

Sobre los disparos indicaron que «no fueron contra el intendente» y que «todo se está investigando, pero no hay denuncia formal aún. Se están relevando entrevistas para avanzar en la investigación», explicaron.