Wisky: A favor del aborto legal con un discurso sobre pobreza y salud pública

El diputado de Río Negro, Sergio Wisky se manifestó a favor del aborto legal y fue ampliamente aplaudido luego de contar como perdió a una paciente por un aborto mal realizado.

Wisky, que cerca de la medianoche se manifestó de acuerdo con el proyecto que se debatió, obtuvo un gran aplauso y contó la historia de una mujer a la que atendió con un “aborto mal realizado”, expresó.

“Hay provincias como Neuquén o Río Negro, como Capital, adonde la mortalidad materno infantil es del primer mundo”, aseguró y comparó con otras, en las que “es muy parecido casi a África, y las tenemos en esta Argentina que genera una inequidad territorial enorme que duele”.

Wisky explicó que eso que se llama “terapia intensiva” es adonde “llegan el resultado de todos los errores de esas políticas públicas que intentaron ser buenas pero que no dieron resultados”, graficó y agregó: “en ese lugar a mi no me van a contar porque yo estuve ahí”.

“Atendí a pocas mujeres por suerte que han sufrido las consecuencias de un mal aborto”, recordó y precisó que siempre se acuerda de una. “Yo estuve ahí atendiendo a una mujer que daba toda su fuerza para salir adelante. Cuesta mucho escuchar cuando acá se nos dice que no estamos a favor de la vida. Como no voy a estar a favor de la vida si yo estuve ahí peleándola, y también estuve ahí escuchando a su familia devastada por la tragedia de su hija”.

“Hay un denominador común”, dijo, que se trata de “otra tragedia, que es la pobreza”.

“Muchos hablan pero no lo caminan y no la usan porque no saben lo q es un hospital público”, criticó. “Hoy vamos a tener como mínimo 300, como máximo 1200, en este día de sesión nada mas” dijo y agregó: “de esa urgencia estamos hablando”.