Revelan que el presidente tiene una hermana a quien no conocía

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se enteró recientemente por una investigación periodística que tiene una hermana. Marta Sara, quien también es hija de Alberto Oscar Pío, el padre biológico de Fernández, nació un 2 de octubre de 1952, siete años antes que el actual mandatario de la República.

La historia fue revelada por la revista Noticias, que realizó una investigación periodística que confirmó la filiación de Sara con el padre del presidente. Desde la revista aseguran que al enterarse, Fernández se mostraba sorprendido y que se preguntaba en voz alta: ¿será por eso que se peleó tan fuerte con mamá?

La relación de Alberto con su padre biológico

Siempre que Alberto Fernández habla de su padre, se refiere a quien lo crió durante toda su vida: el juez Carlos Pelagio Galíndez, que formó pareja con su madre Celia Pérez cuando el tenía siete años.

En cuanto a su padre biológico, se separó de su madre cuando tenía cuatro años y la separación habría sido en malos términos, según relata la revista Noticias. Fernández cuenta que su progenitor abandonó a su familia, nunca habiendo explicitado su historia anterior y la existencia de otra hija.

Por lo tanto, el presidente jamás tuvo relación con su padre biológico y es por esta razón que desconocía a su medio hermana Marta.

Quién es Marta, la medio hermana de Alberto Fernández

Marta Sara está por cumplir 70 años. Ella nació como la primera hija de Alberto Oscar Pío, un 2 de octubre de 1952, siete años antes que el Presidente, y también fue abandonada por su padre biológico.

Cuenta que trabajó toda su vida en una distribuidora de diarios y revistas que fundó junto a su marido.

Según lo que relata, fue en abril del 2020 cuando descubrió por una genealogista quién era su hermano. Marta Sara también es militante del "proyecto nacional y popular" y, votó sin saberlo a su medio hermano.

La reacción del presidente

"Bueno, esto que me contás me gusta", dijo Alberto Fernández con en dialogó con la revista Noticias. De todas formas y si bien todavía no se conocen, el presidente indicó que "No quiero herir a nadie, pero sería como juntarme con un desconocido".