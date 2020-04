Richeze, primer deportista argentino con coronavirus: "tuve miedo"

El ciclista Maximiliano Richeze, primero de los seis deportistas argentinos de alta competencia que fueron diagnosticados con coronavirus, reveló hoy que tuvo miedo e incertidumbre cuando estuvo internado en cuarentena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Tuve un poco de miedo e incertidumbre porque era un virus nuevo y los doctores no sabían cómo iba a evolucionar. No se sabía mucho del virus, qué iba a pasar. Al principio, tuve miedo, sí", aseguró Richeze a Télam, desde la ciudad italiana de Bassano del Grappa, en la provincia de Vicenza, situada al noreste del país.

"Me daba miedo porque en el equipo había otros contagiados y no la estaban pasando bien así que no sabía cómo me iba a afectar el virus" Relató Richeze.

"No sabíamos qué iba a pasar. Me daba miedo porque en el equipo había otros contagiados y no la estaban pasando bien así que no sabía cómo me iba a afectar el virus. Al principio lo viví un poco de inquietud, pero después me fui tranquilizando. Sabía que teníamos una doctora muy buena, que nos iba pasando informaciones y nos decía la verdad", explicó el argentino clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos para el año próximo.

Richeze, miembro del equipo UAE Team Emirates, anunció la noticia de su contagio el pasado viernes 13 de marzo en su cuenta oficial de Instagram desde Abu Dhabi, donde se mantuvo en cuarentena tras competir en el UAE Tour, que fue suspendido cuando faltaban dos etapas por otro caso positivo de coronavirus; el del ruso Dmitry Strakhov, del equipo Gazprom-Rusvelo.

El test del argentino fue el segundo positivo de coronavirus dentro del equipo, ya que el colombiano Fernando Gaviria también confirmó que padecía la enfermedad.

El ciclista bonaerense, de 37 años, estuvo internado 18 días en el hospital Cleveland Clinic Abu Dhabi, donde fue dado de alta el 24 de marzo pasado.

"Sabía que eran muchos días. Había llegado a un estado en el que, si bien tenía los síntomas, no estaba tan mal y veía que no empeoraba. Eso me fue dando un poco de tranquilidad", aseveró el ganador de la medalla de oro en ruta en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Siempre nos atendieron muy bien, haciendo el tratamiento desde el primer día. No esperaron a que el síntoma empeore", destacó.

Richeze -representante olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y múltiple medallista panamericano-, relató sus días de internación en Abu Dhabi.

"Hablaba mucho con mi familia y amigos, siempre por Whatsapp. Miraba series, tratando de no pensar mucho", admitió.

"En la mitad de los días en los que estuve en el hospital empecé a moverme un poco, a hacer un poco de actividad y con eso también pasaba el tiempo. Los doctores me habían aconsejado hacer algo de actividad y así la iba llevando", contó.

Richeze fue el primero de la lista de deportistas argentinos contagiados a la que luego se sumaron el el basquetbolista Facundo Corvalán (Real Canoe de España) y los futbolistas Ezequiel Garay (Valencia, España), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Paulo Dybala (Juventus, Italia) y Matías Vargas (Espanyol, España).