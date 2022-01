Después de las dificultades generadas por la pandemia en 2020 y 2021, en Educación de Río Negro esperan el inicio, y posterior desarrollo, de un ciclo lectivo mucho más normal para este año.

Las clases comenzarán el 7 del próximo mes en las escuelas rurales y el 2 de marzo para el resto de los establecimientos.

En los últimos días la cartera educativa llevó adelante la apertura de las licitaciones para la compra de alimentos y, martes y miércoles, hará lo propio con los artículos de limpieza destinados a los establecimientos donde la provincia realiza esa tarea.

Por otra parte, la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia; y el secretario del área, Adrián Carrizo; encabezaron diferentes firmas de convenios con los intendentes de los municipios donde se delegan aquellas tareas.

Tanto las compras centralizadas como los acuerdos con los gobiernos locales garantizan esos servicios durante todo el año.

Carrizo adelantó que “firmamos con Dina Huapi, El Bolsón, Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci, Maquinchao, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Valcheta y San Antonio Oeste”. Además “hace dos semanas se realizaron las licitaciones para el transporte escolar”.

Sobre los 1.140 millones de pesos destinados a la compra de alimentos explicó que “son productos que constituyen raciones elaboradas por nutricionistas para la elaboración en cada una de las escuelas” y agregó que “se proveen todos los insumos para los desayunos y los refrigerios”.

El funcionario recordó la situación del pasado año “ luego de la transición por la pandemia” se retomó el servicio de comedores “con el nivel primario y jardines de infantes y mediados de septiembre con el nivel medio”.

Carrizo evaluó que la campaña de vacunación y “el correcto uso de los protocolos permitió incorporar el servicio de refrigerio escolar y anduvo muy bien” y “con el protocolo y las medidas de seguridad correspondiente se reabrieron los comedores”.

El próximo ciclo lectivo está previsto que comience el 7 de febrero, en las escuelas rurales, y el 2 de marzo, en el resto de las instituciones “con el refrigerio y el servicio de comedor” correspondientes, “siempre con una evaluación diaria y semanal conSalud para analizar la evolución de la pandemia, como hicimos el año pasado” señaló.

El refrigerio, en todas las escuelas primarias y secundarias, beneficiará a una matrícula estimada de 170.000 alumnos y el servicio de comer, acotado a las escuelas técnicas y de jornada extendida, será para unos 30.000 chicos y chicas.

Carrizo explicó que “las escuelas tienen el menú que es preparado por el personal de apoyo” y que está previsto “de lunes a viernes, con una dieta variada y adecuada”.

El funcionario también señaló “las diferencias con las licitaciones de mantenimiento” que se realizan a mitad de cada año “para garantizar en enero la presencia en las escuelas”.

Con las licitaciones de alimentos, “que se iniciaron a tiempo, esperamos varias ofertas para cubir los diferentes servicios” y sostuvo que se hace “con condiciones básicas, después hay otras aristas que completan los servicios básicos”.

Adelantó que la ministra Jara Tracchia viajará esta semana a todos los municipios del Alto Valle para firmar los convenios respectivos.

“En Cinco Saltos, Cervantes y Mainqué, todos los servicios” que son comedores, limpieza, transporte y mantenimiento, y “en Allen, Villa Regina, Godoy y Cipolletti todos, menos mantenimiento”.

En las comunas de Valle Medio se firmarán convenios, a excepción de Belisle “que se licita mantenimiento”, también habrá acuerdos en Río Colorado y los próximos días se firmará en Viedma, sin el mantenimiento de los establecimietos escolares.

El inicio de clases está previsto el lunes 7 de febrero en las escuelas rurales y el miércoles 2 de marzo, luego de los carnavales, en el resto.

Licitan alimentos por más de 1.100 millones

La provincia licitó la pasada semana la compra de alimentos por 1.141 millones de pesos para las escuelas de ocho municipios, donde el servicio está a cargo del Ministerio.

Los llamados correspondientes fueron por 406 millones para las escuelas de Bariloche, 297 para las de Roca, 91 para Conesa, 14 para Belisle, 7 para Ingeniero Huergo, 104 para Fernández Oro, 149 para Cinco Saltos y 73 para Sierra Grande.

Mientras que martes y miércoles próximos se realizará la apertura de las licitaciones para la compra de artículos de limpieza por casi 160 millones de pesos.

Se trata de materiales por 23 millones para las escuelas de Fernández Oro, 22 para las de Huergo, 8 para los establecimientos de Sierra Grande, 25 para las de Conesa, 17 para Cinco Saltos, 23 para las escuelas de Roca y 41 para Bariloche.

En en resto de las localidades, convenio mediante, la prestación de los servicios de refrigerio, almuerzo y limpieza lo realizan los respectivos municipios.

Hay cinco escuelas en obra enBariloche, Roca,Cipolletti y Fernández Oro

“Hoy no tenemos escuelas que no puedan iniciar el ciclo lectivo” dijo Carrizo y explicó que “podríamos tener problemas con algunas obras no concluidas”.

En ese sentido dijo que hay cinco escuelas identificadas, “que son menos del 0,5% de los edificios”.

Contó que se está trabajando en el anexo del jardín 99 de Cipolletti “donde el último temporal dañó la estructura de un aula”, en la primera etapa del techo de la 315 de Bariloche, en las reds de gas del CET 3 de Roca y en un secudnario de Cipolletti y se está refaccionando la cocina de la 137 de Fernández Oro.

Al tiempo que se lamentó por el robo de cables en el AltoValle. “Las escuela no son ajenas” y en algunas hay que hacer todo el cableado de luz e internet.