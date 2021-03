Río Negro: el Gobierno dice que la cesión de seguros “es una propuesta”

El gobierno provincial -finalmente- reaccionó frente a las críticas por el convenio donde Horizonte cede parte de la cartera de seguros obligatorios a Sancor.

La respuesta consistió en que, por ahora, “es una propuesta no resuelta” y en análisis de “su conveniencia”, según dijo el secretario General, Daniel Sanguinetti a RÍO NEGRO. En su explicación, contó que ese camino ofrecido es la alternativa “al déficit existente” por los seguros del IAPS, que “se está afrontando con Rentas Generales”, y que requiere “una corrección”. Alguna “alianza estratégica” -agregó- puede ser una opción y, entre otras, deslizó la “suba en la prima” que afrontan los asegurados.

El funcionario admitió que la propuesta de Sancor es una salida, con dictámenes favorables, y reiteró que “no está cerrado y faltan evaluaciones”. Negó “una privatización” o “un vaciamiento”.

No se conocen todavía precisiones del acuerdo y la respuesta de Sanguinetti es la primera voz oficial. La Secretaria General monitorea a las empresas públicas. El titular de Horizonte, Oscar Pereyra no habló del tema.

El cuestionado convenio y la información disponible trasciende -la semana pasada- por los delegados. Aluden a un entendimiento de Horizonte con Sancor por cinco años donde comparten los seguros de vida obligatorios que el IAPS otorga y retiene de los sueldos de los estatales provinciales y municipales.

El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín requirió -por nota- el convenio a la presidencia de la aseguradora rionegrina mientras que el bloque del Frente de Todos ultima un pedido de informes en la Legislatura.

Los delegados -Gabriela Luquez, Sergio Aguada y Víctor Aguilar- se reunieron con el ministro de Economía, Luis Vaisberg, que preside el IAPS , constituido con la cartera de esos seguros de los estatales.

El funcionario afirmó a RÍO NEGRO no tener precisiones de la cesión, que no conocía el convenio y que solicitó el mismo para estudiar su “conveniencia económica y legal”. Horizonte -explicó- maneja la cartera del IAPS pero insistió que no sabía del convenio y tenía pendiente una reunión con Pereyra.

Trabajo juntó ayer a los delegados con Pereyra para desestimar toda posibilidad de despido. El titular de Horizonte -acompañado por el gerente Carlos Villanueva- se defendió con que el acuerdo fue aprobado por el Directorio. No avanzó en otros datos y el gremio insistió que “este negocio podría devenir en una conducta delictiva”.

Además, los delegados entregaron un documento, proyectando que Horizonte -con la cesión de la cartera del IAPS- otorga un movimiento por pólizas de unos 2.500 millones por los cinco años del convenio.

Asegurados en el IAPS 70.000 estatales -entre provinciales y municipales- tienen seguro de vida obligatorio. Esa cartera forma parte del convenio.