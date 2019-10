Río Negro negocia aplazar pagos de deuda con Nación por 1.320 millones

Gobernadora y ministro. Domingo mantiene a Carreras informada de las obligaciones financieras que su gestión deberá afrontar.

Río Negro negocia con Nación postergar casi 1320 millones de vencimientos de su deuda. El corrimiento en el pago de esas obligaciones responde a la compensación ofrecida por el gobierno de Mauricio Macri por el impacto en Río Negro de la baja impositiva del IVA y Ganancias.



Un primer alivio financiero conlleva este encaminado entendimiento: la provincia no desembolsará casi 305 millones por pagos de intereses y de amortizaciones en los dos próximos meses. Este aplazamiento –que sería de cuatro años– colabora con las históricas necesidades de cada cierre de años cuando se acumulan salarios con aguinaldos y, además, en el 2019, Río Negro tiene pago de intereses por sus bonos internacionales del Plan Castello.



En Economía admite lo avanzado de la negociación aunque afirma que el acuerdo todavía no fue firmado, estimando esa formalización para lo que queda de octubre o inicios de noviembre. Esta posibilidad se generó en el marco de reuniones de Nación con el equipo del ministro Agustín Domingo cuando Río Negro reclamó compensar el impacto negativo en la provincia por las bajas impositivas en IVA y Ganancias, que el presidente Macri instrumentó después de la derrota en las Primarias.



Lo preveía pero, finalmente, el gobernador Alberto Weretilneck no demandó a Nación por las consecuencias en el Estado rionegrino de las medidas impositivas. Ocurrió que desde Interior le pidieron esa abstención mientras le ofrecieron un ámbito de análisis para alguna compensación.

Recientemente, las provincias demandantes lograron un fallo favorable de parte de la Corte Suprema que ordenó a la Nación que cumpla con las transferencias de coparticipación pero no se aplicó porque el gobierno de Macri pidió precisiones al máximo tribunal judicial.



Las otras administraciones provinciales –entre ellas, Río Negro– abrieron sus propias negociaciones. En principio, los funcionarios nacionales afirman que no dispone de fondos adicionales, entonces incorporaron otras cuestiones a las charlas. En el gobierno rionegrino existen dos asuntos prioritarios: la inversión del Plan Castello retenidos con la postergación del pago de sus títulos en dólares, y la presión de obligaciones por deudas con Nación.



Río Negro tenía 87 millones de dólares en Letes y su disponibilidad se postergó por el reperfilamiento. En las últimas semanas, Economía logró la entrega de 13 millones pero quedan 74 millones para confirmar su efectiva entrega y, también, el valor de la cotización en la transferencia.

La otra parte equivale al compromiso de pago de Río Negro por unos 1320 millones por deudas con el Estado nacional, correspondiente a créditos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Ffpdp ).



Este instrumento tiene su inicio en el 2001 por distintas ayudas aunque, luego, el Estado nacional cumplió con otras transferencias en las emergencias. Por caso, en el 2018, cedió 850 millones y, durante este año, aportó otros 500 millones.



El aplazamiento sería de cuatro años en cada vencimiento, que comprende unos 305 millones en lo queda del 2019, otros 394 millones para el 2020, unos 310 millones para el 2021, 228 para el 2020 y 83 millones para abonar en el 2023.

Recaudación provincial fija en el 40% anual

La recaudación provincial de setiembre llegó a 1.375,5 millones. La suba interanual sigue en un 40%, que evidencia un desfasaje ante la evolución inflacionaria, ubicada entre el 55% al 60%.

Evidentemente, la recesión se refleja –especialmente– en Ingresos Brutos y Sellos. En el primero, el incremento está en un 45% mientras en el segundo llega solamente al 5%, siempre en relación a igual mes del año pasado.

Con setiembre, Río Negro cobró por sus tributos casi 11.625 millones y estará en los 15.500 millones al concluir el 2019.

Gremios apuran las paritarias por los salarios

Unter apura la paritaria y UPCN pide un “urgente aumento” ya en los haberes de octubre.

El gobierno y los gremios habían acordado retomar charlas desde la próxima semana, con los índices de setiembre del Indec. Fuentes oficiales no se muestran apuradas. Unter reclamó que las paritarias “no puede pasar del 21 de octubre” frente a aumentos “en septiembre del 6,2%”. UPCN también pidió un urgente llamado por liquidar incrementos con octubre, considerando el 24 % recibido y una inflación acumulada enero-septiembre que llegó al 46,31%.