En Roca, el barbijo ya es obligatorio y establecen multas de $1.200 para los que no cumplan

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, adelantó que firmó hace minutos una resolución donde adhiere a la normativa establecida por la gobernadora Arabela Carreras y estableció una multa de 1.200 pesos para aquellas personas que no utilicen barbijo o tapaboca en la vía pública. También anunció que los comerciantes podrán vender productos sólo on line y la entrega deberá hacerse a través del servicio de delibery.

En primer término, Soria lamentó el deceso de Bernardo Edgar "Tato" Muñiz, de 40 años, este enfermero de la localidad de Choele Choel que estaba internado en Roca, y aseguró a los vecinos que "vamos a tener que convivir con este tipo de situaciones".

En esa línea aseguró que tanto el hospital Francisco López Lima como las clínicas de Roca son de alta complejidad y que seguramente recibirán muchos pacientes de toda la zona pero explicó que no cerrará la ciudad para evitar el ingreso de enfermos por coronavirus sino que pondrán a disposición toda la colaboración para permitir su recuperación. "Tenemos la obligación de atender a todos los pacientes. Lo más importante al margen de ellos y la tarea que tengan nuestros médicos, es quedarte en casa", sostuvo.

Ventas on line

En relación a la metodología que habilitó el municipio para la venta on line de distintos comercios, detalló que esto no implica que abran sus puertas sino que las ventas será en línea y la mercadería se entregará vía delibery. "El comerciante no tiene que venir al municipio a hacer ningún trámite, carga la información en una página que ofrece la comuna y allí debe cargar además toda la información de la forma en la que la envía; puede ser un delibery o el propio dueño del comercio. Hasta pueden utilizar el servicio de taxis", dijo la jefa comunal.

En una trasmisión en vivo a través del Facebook de Río Negro, también analizó el tema de las tasas municipales. Destacó que están haciendo un gran esfuerzo y ya se postergaron los vencimientos de las tasas además de la eximición para los comercios afectados por la pandemia. Dijo que muchos servicios se deben mantener a pesar del coronavirus ya que son esenciales como la recolección de residuos. Tampoco dejó de advertir el esfuerzo que están haciendo para llegas a los sectores más vulnerables a través del área de Desarrollo Social del muncipio, en coordinación con la Provincia y Nación.

Reclamo de taxistas

Soria también se refirió a la situación de los taxistas quienes a través de una nota solicitaron ser tenidos en cuenta por el Ejecutivo municipal frente a los efectos que dejó la cuarentena en ese sector. "Nosotros tomamos nota sobre este tema en particular y por eso los sumamos al sistema de delibery y mensajería y que puedan tener una actividad más", dijo la jefa comunal aunque destacó que van a medir a todos con la misma vara y se va a priorizar la ayuda a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Barbijos, una obligación

Sobre los barbijos dijo que esta mañana firmó una resolución para adherir al uso y pidió a los comerciantes acompañar la medida y no atender a aquellas personas que no lo utilizan. "Es muy difícil controlar el cumplimiento de esta medidas porque necesitaríamos un inspector por cada habitante", dijo la jefa comunal.

Según se informó posteriormente, el municipio impuso una multa de 1200 pesos para aquellos que no cumplan con esta medida.

Soria destacó que es importante sumar medidas de seguridad para evitar contagios masivos como ocurrió en otras localidades como Choele Choel o Bariloche.

Al final de la transmisión en vivo, Soria pidió un esfuerzo en bien de todos y agradeció a todos los que "hicieron bien los deberes". "Quiero agradecer a los vecinos solidarios que rápidamente se pusieron a cocer, a armar sábanas, a ayudar con los respiradores para el hospital, quiero agradecerles de corazón y creo que esta pandemia nos va a hacer mejor y más solidarios a todos", y se despidió con un "QuedateEnCasa".