Aguas Rionegrinas se desligó de las filtraciones que partieron una vivienda en Roca

La firma estatal Aguas Rionegrinas se desligó hoy de responsabilidades en la rotura de una vivienda de Roca por pérdidas de agua, luego de que una vecina de barrio Nuevo lo denunciara públicamente. Al respecto, argumentaron que en el lugar “se constató una conexión clandestina”.

“Según los informes técnicos preliminares realizados tiempo atrás en el domicilio ante el reclamo de sus propietarios, las roturas son consecuencia de pérdidas en las instalaciones internas del domicilio, sobre las cuales la empresa no tiene absolutamente ninguna responsabilidad”, expresaron mediante un comunicado.

Erika Mora vive en la calle El Gavilán al 1900 y denunció ayer que desde hace un mes su vivienda “se cae a pedazos”, ya que “desde enero del año pasado se originó una pérdida de agua en la calle” frente a su domicilio.

“El agua no subía sino que se filtraba hacia abajo, se hizo un pozo grande y estaba como húmeda esa parte. Llamamos a ARSA reiteradas veces y me dijeron que iban a venir, abrir el pozo e inspeccionar de donde era la pérdida. Pero cuando vinieron no revisaron nada solo taparon todo con una máquina”, declaró a “Río Negro”.

Sin embargo, la empresa informó que esa conexión al servicio domiciliario “fue realizada en forma clandestina, por lo que no hubo intervención de la empresa o responsabilidad alguna”.

Agregaron que ante el reclamo hecho en su sede, “Aguas Rionegrinas les propuso realizar una inspección hidráulica interna y la verificación de las cañerías domiciliarias, ya que los primeros indicios del informe elaborado por personal técnico de la empresa indican que las rajaduras son consecuencia de roturas internas en las cañerías de agua o de las instalaciones cloacales”.

“La propuesta de la empresa nunca tuvo respuesta por parte de los propietarios de la vivienda, siendo indispensable su autorización para la realización de esta tarea. Sin el permiso del propietario la prueba no se puede hacer”, afirmaron.

A pesar de este descargo, luego de la denuncia de Mora se señalaron situaciones similares en otros barrios locales. En las últimas horas se sumó la de una vecina de Aeroclub, quien indicó a este medio que ante una mala concreción de una obra de operarios de Aguas Rionegrinas sufre inconvenientes similares en su vivienda.