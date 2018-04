Alta exprés tras el parto: la realeza y la realidad

Se puso la campera de abrigo, envolvió con una manta a su beba, la alzó y abandonaron la habitación 10 del área de Obstetricia a media mañana. A paso tranquilo y muy feliz, Joselin Elena Álvarez (30) salió de alta el miércoles del hospital Francisco López Lima de Roca, tras pasar casi dos días internada junto a su pequeña Renata.

En Londres, esta misma semana fue noticia la duquesa Kate Middleton. Con un vestido rojo, peinada y maquillada, lució espléndida seis horas después del parto y presentó a su bebé a la salida del hospital St Mary’s. El nacimiento fue a las 11:01 del mismo martes en que horas más tarde ambos recibieron el alta.

“Existe un contraste. Se tiene una idealización sobre las mujeres que pueden estar ‘chatas’ horas después del parto. Hay un proceso que ocurre en el cuerpo de la mujer con su útero que quiere volver a su tamaño normal, con un aumento de hormonas, cansancio, siempre hay llantos, angustia además de la felicidad de tener a su bebé con ellas”, explicó Yuliana Contreras, Licenciada en Obstetricia del hospital roquense que acompañó el nacimiento de su beba y que despidió a Joselin el día que pudo volver a su casa.

“Lo único que no recomendamos es venir con esmalte en las uñas. Después, cada mujer lo vive a su manera y eso se respeta”, apuntó Contreras, que pertenece al Comité Materno Infanto Juvenil del hospital que defiende el parto respetado.

Joselin supo que su bebé pesó 3,800 kilos dos horas después de verla nacer. Primero sintió su piel y le dio un abrazo que duró dos horas. Es que en la institución, por norma general, todas las mujeres practican el llamado Copap (Contacto Piel a Piel) con sus hijos luego de parir. Luego de ese primer contacto, llevaron a la pequeña Renata Abril para realizar los controles y su mamá recibió un control médico.

“Fue el nacimiento con internación más larga pero con el parto más corto”, dijo sonriendo la mujer, que el domingo a la noche fue a controlar su presión y como estaba alta se tuvo que quedar. El parto fue el lunes a las 17:08 y se fue de alta 40 horas después.

“En el posparto me sentí mejor que con los anteriores en que tuve hemorragias, me bajaba la presión y con mi hijo más grande Ahilon (14) me desgarré. Con Renata quedé cansada pero muy bien”, comentó la mujer.

El miércoles a media mañana recibieron el alta. Joselin se retiró con su marido y su mamá, que viajó desde Chile para acompañarla. Antes de irse pasaron a vacunar a la nena y luego abandonaron el hospital para volver a su casa en Chacra Monte, donde sus otros tres hijos los esperaban.