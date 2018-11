Así se palpitaba el partido entre Boca y River en Roca

Hoy llega la primera final entre Boca y River por la Copa Libertadores y gran parte del mundo tendrá la mirada atenta sobre lo que sucederá en el partido de esta tarde. El pronóstico futbolero marca que se va a paralizar el país. En Roca muchos trabajarán en ese horario pero se las ingeniarán para seguir el minuto a minuto del esperado encuentro.

Los hinchas fanáticos de los clubes que hoy serán protagonista de un momento histórico, ya comienzan a contar las horas que faltan para el choque. Mientras tanto organizan cómo van a mirar la transmisión de la gran final desde sus puestos de trabajo.

La realidad es que muchos fanáticos Xeneizes y Millonarios decidieron abrir sus negocios y alentar desde allí. Esto también se debe al “Paseo de Roca”, el evento comercial que convertirá a la calle Tucumán en peatonal. La jornada se extenderá todo el día por lo que todos los locales que se encuentran ubicado en el zona que comprende desde avenida Roca a Buenos Aires mantendrán sus puertas abiertas a pesar del partido.

“No nos queda otra, tenemos que abrir. No podemos cerrar porque tenemos que laburar. Pero claro que vamos a mirar el partido, hasta invitamos a un grupo de amigos para que venga al local”, comentaron dos hinchas de Boca, que atiende una tienda de ropa masculina.

La ansiedad es cada vez más difícil de controlar, ésta final se vive con mucha emoción, y no solo por los hinchas de Boca y River, sino también por todos los amantes de este deporte. Guillermo tiene su puesto de venta de películas en pleno centro y evaluó mucho si trabajar o no, hasta que finalmente decidió que volverá a su lugar de trabajo alrededor de las siete, cuando ya haya finalizado el Superclásico. “Si fuera por mi vengo y miro el partido en el celular, pero creo que no voy a vender nada porque todos van a estar mirando el partido”, expresó.

En un local de pesca ocurre algo similar, pero allí a todos los trabajadores fanáticos del fútbol e hinchas de Boca les dieron la tarde libre. “Hoy a la tarde no abrimos, tenemos el permiso para mirar el partido en nuestras casas. Mejor, así lo podemos disfrutar, viste como te ponés cuando mirás un partido que te volver loco. Así no podés atender a nadie”, comentó Rolando.

Además están los comercios que no se vieron afectados por el encuentro y decidieron abrir. Igualmente advirtieron que evaluarán, a medida que pase la tarde, si cumplen con los horarios habituales o si cierran antes. “No nos interesa el fútbol, por eso vamos a trabajar igual. Pero vamos a ver que movimientos se ven luego del partido, si observamos que comienza a llegar mucha gente a festejar seguro cerramos, por una cuestión de prevención”, señaló la encargada de un local de venta de artículos de camping.