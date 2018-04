Caso Gigli: “mi hijo estaba aterrado”, dijo la exesposa del acusado

10:50 | Terminó la audiencia

10:32 | Habló una expareja de Gigli: “conmigo jamás se portó mal”

Carina Lombar tuvo un vínculo afectivo con el acusado. Podría haberse excusado de declarar pero no lo hizo. Longbar fue su pareja durante tres años, entre 2006 y 2009. “Conmigo jamás se portó mal. (...) Yo después me separé y me enamoré de un amigo de él”, relató.