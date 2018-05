Cinco consejos para evitar dolores de cabeza y migrañas

El descanso regular, la alimentación adecuada y el manejo de las situaciones de estrés son algunas de las maneras de prevenir dolores de cabeza y migrañas. Además es clave consultar al médico y no automedicarse.

En una disertación sobre “Dolores de cabeza, estrés y migraña”, la neuróloga María Teresa Goicochea explicó cuál es la diferencia entre los dolores de cabeza y la migraña, y cómo influencia el estrés en ambos diagnósticos. “El común de la gente entiende que el dolor de cabeza es sinónimo de migraña, y en realidad el dolor de cabeza es un síntoma que tiene múltiples causas, hay más de 300 tipos en la clasificación de dolores de cabeza”. Además alertó sobre los peligros del autodiagnósitico y la automedicación.

La neuróloga destacada del Fleni aclaró que la predisposición a sufrir síntomas de la migraña es crónica, según la frecuencia y la intensidad con la que se presenten dichos síntomas se trata de una migraña episódica y crónica. “La migraña es una enfermedad neurológica y todavía nos cuesta decir que es una enfermedad, que es neurológica y que es crónica”, enfatizó.

Agregó que esta sintomatología compromete la calidad de vida de la gente y de su entorno, y “genera en el mismo paciente un nivel de vulnerabilidad, incertidumbre y ansiedad de saber si va a poder hacer su día normalmente o si va estar incapacitado por el dolor”, además de no saber si recurrir o no a una medicación o saber si tiene alguna lesión en el cerebro.

Por su parte el médico Javier Moschini, quién está a cargo del Servicio de Neurología y Centro de ACV del Sanatorio Juan XXIII, agregó que “la mayoría de los pacientes tienen antecedentes de migraña en los familiares más cercanos, porque es una enfermedad con una influencia genética y hormonal muy importante”.

Goicochea recomendó a la comunidad no automedicarse ni autodiagnosticarse ya que se puede empeorar el cuadro de cefalea o migraña. En tanto Moschini afirmó que “el cefalismo es un autodiagnóstico de los pacientes”.

Cinco puntos a tener en cuenta para prevenir:

• Descanso regular

• Alimentación adecuada

• Actividad física sostenida en el tiempo

• Buena hidratación

• Manejo de las situaciones de estrés.

En relación a los tratamientos, la doctora explicó que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) en Estados Unidos aprobó anticuerpos monoclonales (moléculas biológicas) para la prevención de migraña. Los trabajos de investigación han dado resultados favorables, aunque en Argentina todavía no se comercializan. El tratamiento con dichos anticuerpos se realiza con inyecciones una vez por mes para pacientes seleccionados de acuerdo al criterio médico. Con este método se reemplazaría el tratamiento de prevención con medicación de uso diario, “que para la gente no es fácil tomar todos los días una medicación cuando no ve ninguna lesión cerebral”.

“La idea es educar a la población para sepa cuando consultar y cómo poder manejar este tema” aseguró la neuróloga previo al comienzo de la actividad.

Ambos especialistas participaron de una charla abierta a la comunidad en el salón de usos múltiples de Fundesur, en Rodhe 1471 de Roca, que estuvo repleto. La institución mantiene como uno de los ejes principales de sus trabajos la prevención en la salud.

Ayer comenzó por tercer año consecutivo su ciclo de “Charlas Abiertas a la Comunidad”, auspiciado por el Diario Río Negro.

