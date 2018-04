De Piano-Gigli, dos casos que mañana tendrán en vilo a Roca

La agenda judicial hizo que mañana coincidan en los Tribunales de Roca, dos de los casos que más conmovieron a la ciudad en los últimos años: De Piano y Gigli.

A las 11:30 está previsto que los jueces Daniel Tobares, Alejandro Pellizón y Emilio Stadler, den a conocer la sentencia del juicio a Oscar De Piano, quien atropelló y mató a Claudia Segura a principios del año pasado cuando manejaba su potente auto con más de 3 gramos de alcohol en sangre. De la calificación legal que dispongan los magistrados para el caso, dependerá la eventual condena que pueda recibir el hombre.

Mientras que 8:30 se dará inicio al juicio al empresario roquense Octavio Gigli, acusado de haber asesinado de siete puñaladas por la espalda a su amigo Guillermo Martínez y luego fugarse hacia Buenos Aires.

Los jueces de este caso serán Verónica Rodríguez, Oscar Gatti y Fernando Sánchez Freytes.

En tanto que el fiscal será Luciano Garrido, la querella estará a cargo de los abogados Darío Sujonitzky y Juan Alberdi, mientras que la defensa de Gigli será ejercida por los abogados particulares Patricia Espeche Ricardo Thompson.

La calificación legal

La clave para determinar una eventual condena para De Piano dependerá exclusivamente de la calificación que apliquen los jueces. De lo que no hay dudas es que De Piano era el conductor del auto que atropelló y mató a la mujer que iba en moto, y que manejaba muy alcoholizado.

En los alegatos la fiscalía solicitó 8 años y 6 meses de prisión más inhabilitación para conducir por el “homicidio simple con dolo eventual”, la querella pidió 10 años por el mismo delito, mientras que la defensa particular encuadró el hecho como homicidio culposo y pidió el mínimo de pena, con ejecución condicional y la inhabilitación correspondiente.

Ahora los jueces optar por alguna de las figuras legales que se expusieron en los alegatos o hacer una interpretación propia.

El fiscal Andrés Nelli encuadró la teoría del caso en base a que “al imputado no le interesaba su vida ni de los terceros”. Argumentó que sabiendo que podía causar un mal, no hizo nada para evitarlo.

La querella, representada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, adhirió a la posición del fiscal pero pidió 10 años por el mismo delito.

Los abogados defensores de De Piano, Oscar Pineda y Pablo Iribarren, aseguraron que si bien De Piano no es inimputable, cometió un “homicidio culposo” y no “doloso” porque no hubo plan criminal para matar a la mujer.

Sólo un sospechoso

El caso Gigli también acaparó la atención durante mucho tiempo y de acá a fin de mes se tratará de dilucidar si, como sospecha el fiscal y los abogados querellantes, asesinó por la espalda a Guillermo Martínez. El Tano (a través de sus defensores) dice que no estuvo en el lugar del crimen e incluso ensayó una posible teoría del crimen: que Martínez tenía muchos problemas con unos socios en la compra de unos valiosos terrenos en Bariloche y que lo estaban presionando. Según ese planteo, la motivación del crimen podría estar vinculada a esas diferencias.

La del lunes será la primera de ocho audiencias en las que están previstos que desfilen unos 60 testigos, entre ellos la exesposa y el hijo del imputado.

El fiscal Garrido le formuló cargos a Gigli por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber actuado con alevosía, pero en una de las últimas audiencias la jueza María Evelina García Balduini, le bajó la calificación legal “homicidio simple”.

El crimen de Martínez ocurrió noche del 31 de agosto de 2015. Fue asesinado de 7 puñaladas por la espalda en la casa de Octavio Gigli, luego de que cenaran juntos.

Esa misma noche Gigli viajó en su camioneta hacia Buenos Aires y estuvo prófugo durante varios meses.

Lo encontraron del lado brasileño de la Triple Frontera. Estuvo poco más de un año detenido en Brasil y en agosto del año pasado fue extraditado.