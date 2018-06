El cementerio de Roca registró una deuda de 2 millones

Casi un centenar de personas deben más de 2 millones de pesos por la utilización de parcelas y nichos en el cementerio de Roca. A raíz de esta situación se inició un periodo de regulación de 30 días corridos para evitar la extracción de los restos de los lugares ocupados.

Tras la constantes intimaciones a los familiares o encargados de personas fallecidas, el municipio local decidió regularizar el servicio impago registrado durante los últimos años. “Es una deuda enorme y necesitamos regularizar este mes”, confirmó Andrea Cornejo, secretaria de Gobierno.

Son 95 los deudores responsables de personas fallecidas que fueron citados para regularizar el pago del derecho de cementerio.

“Constantemente realizamos intimaciones a los responsables, pero en la mayoría de los casos no recibimos respuestas”, sostuvo Cornejo.

El periodo de regularización comenzó el 1 de junio y finalizará al ultimo día del mes. En caso de no existir el pago correspondiente la Secretaría de Servicios Públicos procederá al retiro de los restos para ser depositados en el Osario Común, según los establecido en la Ordenanza Municipal.

Cornejo comentó que son muchos los motivos que provocaron este estado de deuda, “algunos familiares ya no se encuentran en la ciudad, otros no pueden cubrir los gastos y están los que no quieren responder a esta responsabilidad”, sostuvo.

El municipio local ofrecerá distintos planes de pago para facilitar la cancelación de la deuda.

Si bien el cementerio cuenta con disponibilidad de lugares por un periodo aproximado de cuatro años, Cornejo mencionó que “es necesario tener el pago del servicio al día para el mejor funcionamiento del lugar”.

Ademas sostuvo que ante los robos ocasionados en el cementerio se reforzó el servicio de seguridad. Durante la noche el lugar cuanta con vigilancia de policía adicional.