El CET 33 logró un imposible: Provincia y Municipio dialogan

El CET 33 -el colegio técnico más grande de Río Negro- todavía no fue inaugurado, pero ya puede anotarse un logro: hará que funcionarios provinciales y del municipio de Roca se sienten a dialogar.

La reunión será esta mañana, en las oficinas de Obras Públicas, con el objetivo de dejar atrás una insólita disputa que crece desde hace varios días, por la apertura de las calles linderas al secundario de la zona norte.

Desde Educación advirtieron a mediados de marzo que el gobierno de Martín Soria dilataba la autorización para que se habiliten los caminos que permtirán entrar o salir del colegio.

Y durante las últimas horas informaron que esa negativa se encontraba formalizada en una nota, en la que el municipio ratificó que no permitiría que se abra la Avenida Roca, desde calle Evita hacia el norte.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Raúl Néboli, insistió ayer en que no hay ninguna animosidad ante la obra y dijo que “respondimos exactamente a lo que pidieron ellos”.

“Nos pidieron permiso para abrir las calles laterales del colegio y esa autorización es la que dimos. Ahora salen a hablar de la Avenida Roca, que nunca fue incluida en las demandas que recibimos”, detalló el funcionario.

Néboli indicó que la Avenida Roca no se puede abrir porque todavía no está terminado el plan de las 231 Viviendas, pero también restó importancia a la incidencia de esa calle en el funcionamiento del colegio. “El 80% de la matrícula será de los barrios del norte y del oeste de la ciudad. No serán muchos los que lleguen desde el centro. No sé por qué insisten tanto con esa avenida”, cuestionó.

De todas maneras, para superar el conflicto, desde Obras Públicas convocaron a la coordinadora regional de Educación, Silvina Biancalana, para debatir las necesidades del colegio y agilizar los trabajos que sean necesarios.