El Cuy, un pueblo sin internet y desconectado de todo

“Vinimos hasta acá porque para comprar medicación les piden las recetas digitales, no aceptan las que están escritas a mano, pero no podemos enviarlas porque no tenemos Internet. Tuvimos que traerlos a Roca y estamos haciendo acá los trámites que antes se solucionaban desde allá , sin movilizarlos a cada uno”, explicó la trabajadora.

La desconexión afecta también a las familias con hijos estudiando en localidades del Valle, por ejemplo. “Tengo a mi hijo estudiando en Allen, no puedo saber si está bien porque no podemos comunicarnos. Pero no sólo me pasa a mí, sino a todos los papás que tienen a sus hijos estudiando afuera, queremos eso, simplemente saber cómo están y no podemos enviarles un mensaje”, añadió.

Residentes de El Cuy que presentaron la nota ante Río Negro elevaron su inquietud a la titular de la Comisión de Fomento, Mónica Ramírez. “Nos dice que ella llamó a Altec, ellos nos dicen que ella no se comunicó. Se tiran el problema”, enfatizaron.

“Parece mentira, un pueblo tan allegado a Roca y no tenemos nada. Estamos en el olvido. Cerro Policía consiguió conexión 4G nosotros no. Por el cambio que iba a traer más velocidad, quitaron la antena que había en la Comisión y reemplazaron por un aparato más chico que sólo brinda wifi ahí adentro. Los vecinos no pudimos conectarnos más”.