El gomero que con 67 años es un atleta internacional

Luis asegura que entrena una hora por día, después de dormir una siesta y que eso le alcanza para estar en buen nivel. No toma vitaminas, ni recuperadores, no hace dietas y las frutas son escasas en su alimentación.

Eso lo posicionó para ir al mundial de Australia, donde llegó en el puesto N°10 en su categoría, compitiendo con ex campeones mundiales.

Finalmente llegó el turno del atletismo, el que practica desde el 2007. “Durante mucho tiempo estuve acompañando y entrenando a mis hijos en el deporte, hasta que les dije, ahora me toca a mí y arranque con el atletismo, recuerda.

Ante la imposibilidad de avanzar en el boxeo, Luis se adaptó a otro deporte, el ciclismo de ruta. “Corrí con Santander, Sepúlveda, Pardiño, Carreño, Juan Di Battista, entre otros grandes del valle. El problema era que sólo me permitían participar en competencias locales. Durante 10 años practiqué el ciclismo y el Mountain Bike”, dice mientras sus clientes esperan por una parchadura.

A los 18 años fue boxeador y compartió el ring en la época de Kike Valdés, el fallecido “goyo” Martínez y Luis Salvucci. “Me iba bastante bien en el boxeo y practiqué ese deporte hasta los 23 años, cuando entre a trabajar en la policía. No pude seguir porque en ese tiempo se era muy estricto y no se podía practicar ese deporte siendo policía”, relata.

Héctor Luis Matamala nació en Roca, se crió en Allen, es el mayor de siete hermanos y tiene dos hijos, Lucas de 38 años (sub comisario de la policía de Río Negro), quien también “es un corredor de primer nivel”, según Luis, y Martín, de 28 años corredor de pruebas combinadas.

“Mi trabajo me mantiene en estado porque casi no tengo descanso y trabajo yo solo. Lo que gano en la gomería lo uso para pagarme los viajes a otras ciudades del país o al exterior, donde participo en distintas competencias”, cuenta.

Es el gomero principal del pueblo de Cervantes y según él, cambia alrededor de 35 cubiertas por día, aunque un cliente exagera cerca de cien. “Pasa que la mayoría viene acá porque por ejemplo en Mainqué no hay gomeros y otra que estoy en pleno centro”, dice el delgado hombre que pesa 62 kilos.

El día que todo el pueblo se movilizó para buscar a Luis

Entre las muchas anécdotas que tiene Luis para contar, la más conocida es la del día que se perdió en la barda, durante una tarde de lluvia y terminó a 40 kilómetros de su ciudad.

“A mí siempre me gustó salir a correr por la barda norte y un día que lloviznaba salí por el mismo circuito que hago siempre. La lluvia cortó uno de los caminos así que decidí ir hasta el caño del gasoducto.

El problema fue que perdí el sentido de la orientación y comencé a correr en forma paralela al gasoducto, creyendo que iba al sur, donde está Cervantes, pero estaba yendo hacia el norte”, relata

Luis con una sonrisa en su rostro, aunque aquel día no fue para risas, ya que sus familiares se preocuparon porque no llegaba y avisaron a la policía.

La búsqueda no arrojaba resultados positivos y fue necesario la participación de otras unidades de Mainqué, bomberos y vecinos.

“Yo llevaba varias horas corriendo hasta que llegue a un puesto de un tal Costa. Cuando pregunté donde estaba, el puestero me dijo que estaba a 40 kilómetros de Cervantes. Pensé en quedarme en el puesto, pero decidí volver porque estaba seguro que mi familia estaría preocupada. Lloviznaba y tenia mucho frío. Eso de las diez de la noche vi una luz y me propuse seguirla, cuando me acerque era un patrullero.

-“Matamala, no sabes el quilombo que hiciste en Cervantes ¿qué te pasó?, me perdí le dije al policía. Ese fue el entrenamiento más largo que tuve porque había empezado a las tres de la tarde y me encontraron a las siete. Fue un gran susto”, recuerda.