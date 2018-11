El más solidario del país es un roquense y traerá su proyecto al Alto Valle

“Todavía no me cayó la ficha. No esperábamos ganar el premio”, fueron las primera palabras de Pablo Castaño en diálogo con “Río Negro”, luego de ser elegido Abanderado de la Argentina Solidaria 2018. Pablo fue el más votado entre los 800 proyectos que competían por este valioso premio. “Queremos agradecer a todas las personas que nos votaron, en especial a la gente de Roca que lo hizo en cantidad; sin ellos no hubiera sido posible ganar”, manifestó el roquense quien recibió el galardón de manos de la propia vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

“El valor del premio va íntegramente a la compra de materiales y para la construcción de duchas solares para 46 familias que beneficiarán a más de 200 personas”, comentó con orgullo el joven: “Esto va a ser un gran espaldarazo para crecer, a pesar de la situación del país”. Abanderados de la Solidaridad es un premio anual que reconoce a aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás, y difunde sus vidas para que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.

Al ser consultado sobre sensibilidad solidaria sostuvo que en un determinado momento tuvo un “click” y fue al comenzar a ser voluntario de la ONG “Un Techo” y observar las condiciones en las que vivían muchas familias humildes. “Soy un apasionado de la sustentabilidad, creo que es la única forma de hacer las cosas. Quería juntar ambas causas: el trabajo social y el desarrollo de las energías renovables”, detalló. Asimismo, reiteró que “todo vuelve a la naturaleza y se reutiliza”. “Todo tiene que volver a repensarse para ser reutilizado”, indicó.

Al hablar de la región señaló que sería “un sueño” que esta modalidad sea aplicada en la zona. Comentó que actualmente brindan cursos y talleres y hay gente de Catriel que está participando”. Al hacer referencia a su ciudad natal se mostró nostálgico: “Roca es todo. Es mi vida, mi casa... cuando tengo que descansar voy a Roca”, concluyó.

Pablo Castaño fundó y dirige Sumando Energías, una iniciativa por medio de la cual se construyen duchas de agua caliente con energía solar y materiales reutilizados para familias en contextos vulnerables. De esta manera, las familias evitan comprar una garrafa por mes para bañarse o comprar un termo eléctrico con riesgo de electrocución o incendio. Además, aprenden sobre las energías renovables.