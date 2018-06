El municipio pidió disculpas por enviar policías a la plaza

La fiebre mundialista de un grupo de adolescentes, en las horas previas al partido de Argentina frente a Croacia, se vio coartada cuando un inspector del municipio les dijo que no se podía jugar al fútbol en la plaza de barrio Aeroclub.

Ante la negativa del coordinador de los muchachos y Pastor de una Iglesia Evangélica, el inspector decidió irse, para volver con refuerzos. Junto a siete policías ingresó al campo de juego y no era para desafiarlos a un “picadito”.

En diálogo con “Rio Negro”, Manuel González dijo que es común que los chicos utilicen ese lugar para jugar, incluso iban cuando el espacio no tenía césped como ahora.

“La primera vez, el inspector fue solo, se paró en medio de la cancha y con mucho autoritarismo nos dijo que él mandaba y nos teníamos que ir ya. Le expliqué que no estábamos haciendo nada malo y que nos diera 20 minutos y nos íbamos”, relató el hombre a cargo de los jóvenes.

“Cuando vimos que regresó con siete policías, no lo podía creer. Era algo desmedido. La policía me quiso notificar y yo me negué”, dijo.

En el video, Manuel se muestra muy molesto y desafía a los policías a que se retiren y hagan su trabajo. “En vez de estar en la calle haciendo nada, estos jóvenes están jugando. Además acá no hay ningún cartel que prohiba jugar, así que no nos vamos hasta que terminemos el partido”, desafió enojado el martes por la tarde.

Finalmente el inspector y los policías se retiran al ver que otros vecinos se acercaron al lugar en defensa de los jugadores.

En su casa, más tranquilo, Manuel admite su enojo, pero la acción policial y municipal no tenían explicación e incluso le pone algo de humor al mal momento vivido. “Lo que más me molesta no es que el inspector volviera con la policía, sino que yo estaba elaborando una jugada maradoniana y me la cortaron”, dice riendo.

El Pastor analizó que tal vez el inspector tuvo un mal día y tomó una mala decisión, al tiempo que valoró que desde el Ejecutivo municipal enviaran al jefe de inspectores a su casa para pedir las disculpas del caso.

“Destacó que la señora Andrea Cornejo (secretaria de gobierno) enviara personal a mi casa y pidieran disculpas, incluso a través de un acta. Es bueno reconocer los errores y lo agradezco”, resaltó González.

El hombre no coincidió con la policía al prestarse a este tipo de procedimiento. Recordó que en otras oportunidades ha sufrido robos, tanto él como sus vecinos e incluso miembros de su iglesia que han sido encañonados a punta de pistola a la salida del culto y la policía no recorre la zona cercana a su vivienda, en Saavedra y América.

“Las veces que tuvimos problemas vinieron dos policías y ahora para sacarnos de una plaza donde jugábamos a la pelota asistieron siete efectivos!”, se quejó.

El acta municipal con el pedido de disculpas fue acompañado por una copia de la ordenanza sobre el uso de espacios públicos y la invitación a que los chicos puedan seguir jugando, siempre y cuando cuiden el espacio verde.