A Paula Rodríguez le cambió rotundamente la vida en poco más de dos meses. Se casó a fines de febrero con Carlos García y el fin de semana lo denunció porque la agredió brutalmente. Además de sobrellevar las secuelas físicas y psicológicas de la agresión, la joven de 28 años, madre de tres hijos, debe lidiar con la liberación de su agresor.

“La Justicia dice, ‘existen los derechos de la mujer, de los niños... llamá al 144”. ¿Cuándo querés que llame al 144, cuando ya esté muerta?. Me ponés vigilancia, pero él tiene un tutor que le cuida su integridad física, pero a mí quién me cuida mi integridad física?”, se preguntó la mujer ayer al salir de Tribunales, donde no pudo reunirse con la fiscal Norma Reyes porque tenía otra audiencia de violencia de género. De todas maneras fue revisada por el cuerpo médico forense.

“Se la dio de hombre maravilla, de tipo que se jactaba todo el tiempo de ver videos, y daba argumentos cuando veía que golpeaban a una mujer, pero ¿qué hiciste? exactamente lo mismo. Esperaba que por lo menos esté preso hasta hoy (por ayer) . Pero la jueza Margarita Carrasco le dice que lo deja libre por no tener antecedentes, y le pone un tutor para cuidar su integridad física y mental”, agregó la mujer que hizo la denuncia en fiscalía.

“No es más mi marido, es un hijo de puta. Lo hizo de machito, para ver cuánto puede contra mí. Yo no fui una histérica que revolée cosas por ahí. Cuando vino la policía, estaba todo ordenado. Yo estaba durmiendo, como cualquier persona normal. Él me pegó cuando le pregunté por qué había llegado a las siete y media de la mañana. Me trabó y no me dejó defenderme”, recordó.

Paula comentó que si bien el hombre, que tiene una prohibición de acercamiento, “no ha intentado comunicarse”, le han llegado mensajes “sospechosos” de números desconocidos.

“Tengo mensajes de un número que no conozco, que dice “podemos hablar tranquilos, contestame”, pero no pienso responder. Si llego a responder, se me cae la perimetral”, reflexionó.

La joven además se refirió a la denuncia que le hizo el tutor del agresor por publicaciones en las redes sociales. “El tutor me manda una exposición porque yo lo escraché porque es cómplice de golpeador. Por publicar que es un conocidísima persona de un partido político”, puntualizó.