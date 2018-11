Enfermeros rionegrinos piden que no se toque la ley de ejercicio profesional

Ayer más de 200 referentes del servicio de enfermería de toda la provincia se reunión para debatir la situación nacional de los trabajadores del sector y piden que la ley provincial que regula el ejercicio de enfermería no sufra ninguna modificación.

En el marco de la discusión que se generó a partir de la resolución de la legislatura porteñas que excluyó a los enfermeros de la categoría de profesionales, los trabajadores rionegrinos solicitaron que se declare a la profesión como trabajo insalubre.

“Es importarte aclarar que los rionegrinos no estamos atravesando la misma situación que los enfermeros de Buenos Aires, pero tenemos otras cuestiones que nos afectan. Hasta el momento nos mantenemos en el escalafón de profesionales, pero a pesar de ello hacemos un pedido colectivo de que no se toque la actual ley de ejercicio profesional, no queremos que ningún legislador intente modificar la ley que hoy nos regula, porque si lo hacen nos puede perjudicar no solo legalmente sino profesional y económicamente”, señaló Dario Valladares, enfermero del Hospital Francisco López Lima y miembro de la Asociación de Enfermeros de Río Negro.