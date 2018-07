Enterate quién ganó la Play 4 en el prode del Diario Río Negro

El domingo finalizó Mundial de fútbol que mantenía expectante a todo el mundo y con ello las apuestas por cada partido. Francia salió campeón y un joven estudiante de enfermería de Roca se consagró como el ganador del Prode del Diario Río Negro.

Con 160 puntos, Flavio Nahuelnir se convirtió en el ganador de una PlayStation 4. Así logró la mayor cantidad de puntos del Prode del mundial Rusia 2018, organizado por el diario.

“Pese al poco tiempo que duró el mundial para nuestra selección, me mantuve muy atento a todos los partidos hasta la final”, mencionó el joven de Barrio Nuevo.

“Cuando me anoté tenía toda la esperanza de poder ganar, pero los resultados me fueron desalentando y los últimos partidos me ayudaron a remontar en la tabla de posiciones. Hasta que acerté el resultado de la final y me di cuenta que era el ganador”, relató emocionado.

También comentó que el premio lo van a disfrutar con amigos, ya que todos son amantes del fútbol y de la Play.