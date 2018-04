Gran concurrencia al homenaje a la gesta de Malvinas en Roca

Una gran concurrencia asistió al acto por los 36 años de la gesta de Malvinas en el monumento ubicado sobre calle San Juan y Artigas, de General Roca.

El ex combatiente, José Ferrero, fue el encargado de dirigir unas palabras donde criticó a los gobiernos que no toman medidas para difundir la causa Malvinas y a los medios de comunicación, para que no se olviden y difundan todo lo referido a lo que ocurrió en 1982.

“Queremos que se hable de Malvinas en los establecimientos educativos y los que se preparan para ocupar cargos políticos que planteen propuestas que tengan como objetivo la recuperación de las Islas. No hacemos apología de la guerra. No queremos que nadie más muera, pero tampoco hay que rendirse. Lo vivimos en carne propia y ese hecho nos marcó a fuego”, señaló José.

Entre otras críticas mencionó la decisión de “permitir instalaciones de bases militares extranjeras en la zona, mientras que por otro lado no se permite a nuestra armada custodiar nuestros mares para que no se roben los recursos naturales. Cuando vemos estas situaciones, la herida vuelve a sangrar”, aseguró.

Finalmente dijo que hay que “formar a los jóvenes con el mismo sentimiento de soberanía que tuvimos nosotros, dándoles las herramientas educativas y culturales para que puedan defenderla sin armas, sin muerte, pero con el corazón”.

A su turno el Intendente Martín Soria rindió homenaje a los 649 argentinos que quedaron en Malvinas, a los que murieron en el continente después de la guerra y a los que aún viven. “No es casual que José hablara del olvido. Cada uno de nosotros somos parte de esa Argentina bipolar. Una que se llena de orgullo cada 2 de abril, pero hay otra Argentina que se olvida que fueron más los que murieron en el territorio argentino, olvidados por sus propios gobiernos”, señaló el mandatario, al tiempo que resaltó que en Roca existe uno de los pocos monumentos que tiene la provincia donde se rinde homenaje a los soldados de Malvinas.

Al acto asistieron la “Agrupación 2 de abril”, SOLCOyM (Soldados Convocados y Movilizados), Agrupación de Soldados Continentales y representantes abanderados de las Escuelas Del Sur, 66, 32, 371, ARODIA, Pueblo Originarios, Grupo Scout San Cayetano, Colonia Penal, Regional II y de la Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios, Batallón de Explorados Argentinos de Don Bosco, de Mamá Margarita, Asociación Israelita, Asociación Española y Chilena, entre otros.

Finalizado el acto se colocaron ofrendas florales a los caídos en el Atlántico Sur y se compartió un chocolate con tortas fritas.