Impresionante incendio consume desechos en el basural de Roca

Cuatro dotaciones de bomberos y varios camiones cisternas fueron necesarios para aplacar el incendio con llamas que superaban los 20 metros de altura.

En el ingreso al basural municipal existe una montaña de cubiertas, que se encuentran a escasos mil metros de barrios Malvinas y Parque Industrial. Esa montaña de cubiertas se prendió fuego en forma “intencional”, aseguraron desde el municipio roquense.

“El sector de neumáticos de la planta está alejado de la celda de disposición de residuos precisamente para evitar quemas que están prohibidas por la Ordenanza 4522, en vigencia”, indicó la dirección de prensa.

Agregan que en forma inmediata se efectuó la denuncia ante las autoridades policiales, permaneciendo en el lugar de los hechos personal de Bomberos y de la Policía. También indica que los supuestos responsables del incendio estarían identificados.

A pesar de la magnitud del incendio, no hubo que lamentar males mayores, ya que prácticamente no existía viento en superficie, lo que ayudó a que no se propagara hacia otros sectores poblados.