Investigador de la región presentó un nuevo registro de insectos en Congreso Nacional

Federico Hervé, Ingeniero Agrónomo y Entomólogo del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de Roca, presentó esta semana un nuevo trabajo de investigación en el marco del X Congreso Argentino de Entomología en Mendoza. La propuesta contó con la exposición de 8 registros nuevos de especies de insectos pertenecientes al Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El científico dio a conocer un registro de un grupo de insectos llamados Coccinellidae, comúnmente conocido como “vaquitas”, recolectados en distintos lugares de la región. Aclara que de algunas de estas especies se tenia registro y de otras no, “por eso reconocemos la importancia de este trabajo”.

La investigación se desarrolló durante dos años en los periodos de primavera y verano y contó con la participación de 5 personas más. También participaron grupos de trabajos de Funbapa (Federación Barrera Zoofitosanitaria Patagonia) y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue.

A través de la metodología de redes recolectaron muestras de distintas especies. El Entomólogo, advierte que fue necesario tomar muestra en distintos ambientes como chacras, huertas, y bardas. Considerando de gran importancia representar a todos los ambientes y confirmó que “hay especies que todavía no podemos publicar porque no tienen nombre, ya que no fueron descripta por la ciencia”.

La colección del nuevo registro de insectos ya se encuentra exhibida en las galerías del Museo de la ciudad. Es la primera con la que cuenta la institución.

Del evento científico organizado por Sociedad Entomológica Argentina participaron investigadores del país y el extranjero bajo el lema “Enfrentado nuevos desafíos, biodiversidad, modificaciones ambientales, sustentabilidad y globalización”. El congreso se realiza cada 4 años con el objetivo de convocar a investigadores dedicados al estudio de todo tipo de insectos y grupos cercanos.