La criancera que recorre kilómetros para llevar a sus hijos a la escuela

“Nosotros vivimos de los animales y de juntar algunos materiales como cartón y plásticos. A veces voy a limpiar una fábrica al parque industrial y con eso le damos de comer a los chanchos por ejemplo, entre otros trabajos”, cuenta Valeria.

El agua es uno de los bienes más preciados por los puesteros y la sequía ha generado muchos problemas en los últimos meses. La única forma de obtenerla es a través del municipio que cada 15 días envía un camión con agua potable para la familia y los animales, aunque no alcanza para mantener árboles o plantas, excepto las jarillas, neneos y alpatacos típicos de la meseta patagónica.

“No se puede tener nada porque lo comen las chivas y porque tenemos poca agua acá arriba”, dice.

El peligro del puma

La cría de los animales se vuelve cada vez más difícil. Conseguir alimentos es cada vez más caro y a eso se suma que las fuertes heladas que hubieron hace dos meses provocaron la muerte de los chanchos recién nacidos.

“Hubo heladas de 8° bajo cero. Justo esa noche estaba pariendo la chancha, así que a medida que nacían se morían”, se lamenta.

Pero no sólo es el clima el que mata a sus animales, también lo son los pumas que suelen bajar en busca de alimento. “A veces la hembra no mata para comer, lo hace para enseñar a sus crías cómo se hace y eso genera grandes pérdidas. De 60 chivos que teníamos sólo nos quedan unos 20”, dice.

– ¿No te gustaría dejar el campo y vivir en los barrios de Roca? -preguntó este medio y la respuesta fue tajante: “Si viniéramos al pueblo, nos enfermamos. Elegimos seguir viviendo en el puesto. Para muchos esta es una vida sacrificada pero yo no lo veo así. Prefiero el aire limpio, el campo y mis animales”.

Una yarará al acecho

Uno de los trabajos alternativos de la familia es buscar leña en el campo los fines de semana. En enero de 2016 Valeria y Juan Carlos acamparon en el campo, como tantas veces, para comenzar la tarea antes que salga el sol, ya que las temperaturas suelen llegar a más de 36 grados.

“Nosotros dormíamos en la camioneta y cuando me levante, me mordió una yarara ñata. En menos de 10 minutos sentí como se me congelaba la pierna, además de mareos, hasta que perdí el conocimiento. Mi marido me llevó hasta un cruce donde me esperaba un patrullero que después se quedó a mitad de camino porque se rompió. Esa demora hizo que finalmente perdiera el conocimiento.

En la sala de Casa de Piedra me colocaron un antídoto y me trasladaron a Roca, donde estuve una semana internada. Fue un susto grande y por eso ahora me da un poco de temor cuando vamos a buscar leña”, relató Valeria.

Piden un transporte escolar para niños de los puestos

Anahí tiene 12 años y cursa sexto grado de la escuela N°289, de barrio Noroeste. El frío, la lluvia, el viento, las heladas y las largas distancias, son una constante en su vida desde que comenzó la escuela primaria.