Miles de trabajadores rurales sin cobertura médica en Roca

Hace más de un año que los trabajadores rurales de Roca se encuentran reclamando por una mejora en el servicio de la obra social. Aseguran que en la ciudad los médicos dejaron de atender porque OSPRERA no abonó sus honorarios.

Estiman que son unos 4 mil los trabajadores que no tiene cobertura en la ciudad y deben viajar a otras lugares para recibir atención médica. El reclamo se reavivó esta semana a raíz del delicado estado de salud de uno de los trabajadores, que no puede acceder a su tratamiento.

En ese momento se está desarrollando una reunión con la delegada local de la obra social, solicitada por los propios trabajadores con el objetivo de obtener una respuesta concretar a los reiterados reclamos de este año.

Más información | UATRE confirmó el bono de fin de año para los trabajadores rurales

“En septiembre tuvimos un encuentro con representantes de OSPRERA, donde le pedimos que en el periodo de 30 días nos brinden una solución pero hasta el día de la fecha no tuvimos respuesta. Por eso decidimos que la delegada de la obra social se acerque a nuestro lugar de trabajo y vea a los trabajadores y conozca las situaciones graves de salud que se encuentran afrontado los compañeros”, explicó Juan Carlos Huenquillán, delegado de UATRE en el establecimiento Humberto Canales.

En el encuentro solicitarán que se de a conocer la oferta prestacional en la ciudad, ya que existe un gran número de trabajadores que se encuentran esperando una asistencia medica y no pueden afrontar los altos costos de adicionales para lograr una prestación médica en forma particular. Además pedirán que se elabore un listado de médicos clínicos, oculistas, odontólogos y pediatras que atenderán en Roca, ya que “los afiliados no puede viajar a otras localidades porque pierden días de trabajo”.

Más información | Quieren exigir preocupacional a trabajadores golondrinas

“Si no tenemos solución tenemos pensado tomar otro tipo de medidas con el gremio, porque no puede ser que todos los meses nos descuenten el 3% de nuestro sueldo pero no tenemos a ni un profesional de la salud que nos atienda. Tenemos que ir al hospital público o viajar a otras ciudades del valle y lo más duro es que hay compañeros muy complicados con su salud, que necesitan tratamiento y no lo puedan hacer porque la obra social no funciona”, agregó el delegado de UATRE.

Los trabajadores sostienen que el reclamo también se fundamenta en que la obra social tiene una gran cantidad de afiliados en la ciudad, que cubre también a los miles de trabajadores golondrinas que llegan cada año a realizar la cosecha de fruta.